Рубана могут обменять на военнопленных – Луценко

Подозреваемый должен сотрудничать со следствием и быть признан виновным

Прокуратора может рассмотреть вариант обмена руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого совместно с нардепом Надеждой Савченко подозревают в организации террористического акта в центре Киева, на украинских военнопленных, если подозреваемый будет сотрудничать со следствием и будет признан судом виновным.

Об этом сообщил на брифинге генпрокурор Юрий Луценко.

После ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования, у Рубана будет возможность официально обратиться к стороне обвинения.

"Перед Днем Независимости Украины у г-на Рубана будет возможность подписать договор со следствием и он должен быть готов предоставить доказательства о неизвестных нам действиях, планах и лицах террористического акта", – отметил Юрий Луценко.

Кроме того, генпрокурор отреагировал на заявления защиты Рубана по поводу обмена их подзащитного на двух украинских военнопленных.

"Если украинский суд примет сторону обвинения и поддержит наши доказательства, вынесет законное решение, то теоретически осужденные террористы могут стать предметом обмена, но в каком соотношении и на кого, в каких пропорциях, решать будет не Рубан", – прокомментировал генпрокурор.

Напомним, по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования. Сейчас подозреваемые и их защита знакомятся с материалами.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, обвинение будет требовать для нардепа и ее пособника максимальное наказание.

Кроме того, эксперты исследовательского института представили три схемы действий террористов. По одной из них, минометы могли расположиться на Трухановом острове, по второй – обстрел мог вестись с воды, в результате чего могли пострадать тысячи киевлян в центре столицы.