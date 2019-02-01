Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Фото: Pixabay

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1d4/400/5c51d44001847.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1d4/400/5c51d44001847.jpg 2019-02-01T07:38:00+02:00 Украина За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

В прошлом 2018 году многие авиакомпании существенно ужесточили правила провоза ручной клади, вслед за ними изменения внедрили и, например, "Международные авиалинии Украины". Сайт "Сегодня" рассказывает, что разрешают провозить с собой десять самых популярных в Украине авиакомпаний.

МАУ

В Украине свои услуги предоставляет немало авиакомпаний, но одними из самых известных традиционно остаются "Международные авиалинии Украины" (МАУ). С 15 января 2019 г. МАУ существенно уменьшили нормы провоза ручной клади. Теперь, путешествуя самолетами этой авиалинии на ближние и среднемагистральные рейсы, стоит помнить, что если вы купили билет по тарифу "Только ручная кладь" (безбагажный), вам разрешат взять с собой одну ручную кладь весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см.

Если билет куплен по тарифу, который предполагает перевозку зарегистрированного багажа (1PC), под ручную кладь выделят два места: одно рассчитано на провоз сумки до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см, а второе позволяет взять с собой еще и ручную кладь весом до 5 кг. и размерами не более 40Х30Х10 см. К слову, на дальнемагистральных рейсах в эконом-классе предлагают аналогичные условия. А билет в бизнес-класс позволит пронести с собой на борт сразу две ручные клади: весом до 12 и 5 кг.

На сайте компании говорится, что любые вещи или аксессуары – ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, портплед, товары "duty free", личные документы и т.д. – должны быть размещены только внутри ручной клади. За всю ручную кладь, которая превышает установленные нормы, нужно будет отдельно доплачивать. За место до 5 кг нужно доплатить 15 евро, а за место до 12 кг – 80 евро.

Также у всех пассажиров есть право провезти с собой бесплатно одну единицу сезонной верхней одежды и зонтик. Если вы путешествуете с младенцами до двух лет, бесплатно также можно взять с собой дорожную сумку на каждого младенца, содержащая одежду, туалетные принадлежности, легкие игрушки и специальное детское питание, которое может понадобиться во время полета. Размеры этой сумки не должны превышать 55x40x20 см, вес до 5 кг.

Для людей с ограниченными возможностями предусмотрен бесплатный провоз трости, костылей, ходунков или другого вспомогательного оборудования.

Источник: сайт МАУ

SkyUp

Украинский лоукостер SkyUp также опубликовал новые правила еще в середине января 2019 г. Они предусматривают, что бесплатно на борт можно брать ручную кладь весом не больше 7 кг и с габаритами не больше 55х40х20 см.

В дополнение к этой ручной клади разрешается дамская/мужская сумка, папка для бумаг, пальто/ плащ, зонт/трость, книга или журнал, детское питание, детская дорожная люлька или коляска. Но стоит помнить, что общий вес этих предметов не должен превышать 7 кг.

Дополнительный багаж пассажирам обойдется не дешево: придется заплатить 25 евро за чемодан до 23 кг и 40 евро за чемодан весом от 23 до 32 кг.

WizzAir

Венгерский лоукостер WizzAir также внедрил новые правила с ноября 2018 г. Бесплатно в салон с собой пассажиры смогут взять ручную кладь весом до 10 кг, и габаритами не более 40x30 x20 см. Пассажирам, которые приобрели услугу WIZZ Priority, можно будет взять дополнительную сумку, размеры которой не превышают 55x40x23 см.

Также с собой можно взять верхнюю одежду, одеяло, печатную продукцию и товары, купленные в зоне беспошлинной торговли в аэропорту после прохождения зоны досмотра.

Ryanair

Лоукост-авиакомпания Ryanair, которая пользуется в Украине популярностью из-за возможности купить дешевые билеты, изменила правила перевозки ручной клади еще осенью 2018 г. Новые правила начали действовать с ноября. Так, пассажиры, которые не оплатили услугу приоритетной посадки, смогут провозить бесплатно только один небольшой предмет ручной клади размерам до 40х20х25 см.

Пассажиры, которые приобрели приоритетную посадку, смогут взять на борт две единицы ручной клади: большую, 55x40х20 см, и маленькую, 40x20x25 см.

На сайте компании сказано, что если ручная кладь превышает указанные размеры, пассажиру может быть отказано в перевозке багажа, или, если возможно, разрешено, но за дополнительную плату – 50 евро.

Для младенцев разрешен провоз маленькой ручной клади до 5 кг, складная коляска и автокресло. Но, складную коляску нужно сдать у трапа.

Стоимость Priority Boarding, которая позволяет проносить в салон самолета ручную кладь побольше, составляет 6 евро, если покупать заранее, если купить ее перед самой посадкой онлайн, придется заплатить 8 евро, и 10 евро за покупку непосредственно в аэропорту.

Belavia

Авиалинии Belavia позволяют провезти в эконом-классе одну ручную кладь, весом до 8 кг, и габаритами, которые не превышают 55х40х20 см. В бизнес-классе вес разрешаемой ручной клади увеличивается до 12 кг, а вот размеры остаются те же.

Также в компании разрешено проносить с собой на борт следующие вещи:

дамскую сумочка/портфель/рюкзак/чехол (сумку) с ноутбуком, или с фотоаппаратом/видеокамерой или иным электронным устройством (вес каждого из указанных выше предметов не должен превышать 5 кг, габариты не должны превышать 40х30х10 см);

папку для бумаг;

верхнюю одежды;

костюм в портпледе (весом не более 5 кг);

зонтик или трость;

букет цветов;

печатные издания;

пакет с покупками из магазина "Duty Free".

Пассажиры с детьми до 2-х лет могут бесплатно перевозить в салоне детское питание или детские вещи, необходимые для ухода за маленьким ребенком во время полета, а вот пассажиры с ограниченными подвижностями могут взять в салон костыли или трость.

Windrose

В украинской компании Windrose размер ручной клади зависит от типа судна, на котором вы летите. На самолет Аэробус А321/А-320 с собой на борт можно взять ручную кладь весом до 5 кг и размером 55х40х20 см. А для самолетов Эмбраер-145 вес остается таким же, а вот габариты чуть меньше – 55х35х15 см. Помимо этого, в салон самолета с собой можно брать и верхнюю одежду.

Turkish Airlines

Турецкая авиакомпания позволяет своим пассажирам провозить в эконом-классе одну ручную кладь весом до 8 кг и размером до 55х40х20 см. В бизнес-классе можно провезти две такие клади.

Также в салон с собой можно взять одну вещь: сумку с ноутбуком, фотоаппаратом, камерой, зонт без острого наконечника или портативное детское сидение. А вот покупки из магазинов Duty Free можно брать на борт самолета только при наличии чека и сохранении герметичности пакета.

LOT

Польские авиалинии LOT разрешают провозить ручную кладь размерами до 55х40х23 см. В эконом-классе ее вес не должен превышать 8 кг, а вот если вы полетите межконтинентальным рейсом классом Premium Economy, то получите два места для ручной клади, весом до 6 кг. В бизнес-классе также предлагается два места, только каждое до 9 кг.

Дополнительно в любой класс можно взять небольшую сумку размером 40х35х12 см, пищу и складную коляску для ребенка.

Если вес ручной клади превышает 8 кг, на международных рейсах придется заплатить 85 евро, а на межконтинентальных – 130 евро.

Азур Эйр

Авиакомпания "Азур Эйр Украина" разрешает пассажирам брать на борт ручную кладь размером до 55х40х20 см и весом до 8 кг. Также можно провозить небольшие сумочки, пальто или плащи, зонты или трости, печатную продукцию, питание для ребенка, сложенную инвалидную коляску, детскую коляску для прогулок.

Pegasus Airlines

В правилах турецкой компании Pegasus Airlines сказано, что в ручной клади можно провозить багаж весом до 8 кг, и габариты которого не превышают 55x40x20 cм. Также на борт можно взять одну небольшую сумку либо чехол с ноутбуком/камерой, размерами до 35х20х20 см.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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