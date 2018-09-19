"У нас не будет так, как в США": эксперт назвал спорные моменты нового законопроекта о ПДД

Если Верховная Рада примет законопроект № 7286, который обяжет водителя по требованию патрульного заглушать автомобиль, покидать транспортное средство и передавать копу в руки права, не принесет никаких позитивных изменений, а лишь создаст больше конфликтных ситуаций на дороге. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал автоюрист Вадим Володарский.

По мнению эксперта, законопроект, который уже подан на рассмотрение парламента, много в чем ограничит водителей и, скорее всего, развяжет руки некоторым полицейским, которые не всегда ведут себя профессионально.

"Во-первых, звучит тезис, что водитель должен по требованию полицейского заглушить двигатель и вытащить ключ из замка зажигания. Вроде, разумно звучит, но, на самом деле, это приведет к тому, что отключится видеорегистратор, и водитель просто не сможет фиксировать те возможные противоправные действия сотрудника полиции, которые могут быть. Как мы знаем, большинство регистраторов отключаются при отключении питания. Во-вторых, если рассматривать требование выйти из автомобиля, то здесь водитель может оказаться заложником копа, который может намеренно держать его на дожде или на морозе", – считает Володарский.

Правозащитник выступил и против того, чтобы водитель передавал документы в руки сотрудников полиции. Адвокат вспоминает, как сотрудники ГАИ забирали у водителей права, а потом шантажировали их и вымогали взятки.

"У нас издавна сложилось так, что, если документы оказывались в руках у сотрудника ГАИ, это приводило к тому, что водитель от него зависел. Бывали случаи, когда эти документы брали и говорили, что вы мне ничего не передавали. Есть риск, что и сейчас подобные ситуации будут повторятся. Сотрудники полиции могут найти основания, чтобы не отдавать права владельцам. У нас имеют место случаи неправомерного поведения полицейских, и это будет представлять для водителей серьезную проблему", – продолжает автоюрист.

Если рассматривать этот законопроект с точки зрения безопасности полицейских, то эксперт также не уверен, что благодаря таким нововведениям она будет им гарантироваться.

"Касательно тезиса "руки на руле"… Мы все должны понимать, что, если человек совершил что-то незаконное и захочет убежать, он все равно это попытается сделать. И эти нормы не будут иметь для него никакого значения", – дополняет эксперт.

По его словам, этот законопроект загонит в угол лишь законопослушных водителей, которые окажутся в более невыгодном положении. Как считает Володарский, не стоит копировать США, а учитывать украинские реалии, а также общие тенденции в других странах.

"У нас не так, как в США. У нас не столько оружия, чтобы заставлять держать людей руки на руле. По моему мнению, это приведет лишь к конфликтам на дороге и может спровоцировать неправомерное поведение копов. Также у нас у многих людей, так сказать, нервы не в лучшем состоянии. И если брать опыт других стран, то, например, в Эстонии документы на руках у водителей – это архаизм. Полицейские проверяют наличие документов с помощью электронной системы", – говорит автоюрист.

Но, несмотря на все эти минусы, правозащитник склоняется к тому, что этот абсолютно ненужный, по его мнению, законопроект могут принять.

"Пока сказать сложно. Но шансы есть", – суммирует Володарский.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" назвал пять главных "наездов" гаишников и рассказал, как от них отбиться. Сообщалось, что можно показывать права через стекло, дышать в алкотестер вместо лица инспектора и не отдавать страховой полис "просто так".

Также назывались шесть аргументов водителя против незаконных претензий со стороны копов и объяснялось, какое требование правоохранителя законно, а какое — нет.