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Руки прочь от борща: украинка встала на защиту легендарного блюда

30 июня, 09:55

С давних времен и до сих пор – украинцы готовят борщ как на каждый день, так и на праздники


Встала на защиту украинского борща. Украинка, которая живет в Словении, начала флешмоб. Хочет рассказать всему миру, что борщ относится к национальной кухне Украины. Потому что в стране, где она живет, его называют русским супом. 

Руки прочь от борща – украинка Инна Демченко начала в сетях флешмоб #borshch. В руках держит лист с надписью: "Борщ – традиционное украинское блюдо". Это фото подхватили пользователи. Инна рассказала "Сегодня": возмущена, что в Словении, где она живет, украинское блюдо получило российскую прописку.

"Война ведется не только на поле боя. Война ведется в информационном пространстве. Я живу 15 лет за рубежом. И 15 лет я слышу "русский суп". Никто не говорит украинский борщ. Никто не знает украинского борща", – делится она.

Среди сторонников акции – киевлянка Анна. Любовь к борщу в ее семьи – особенная. Потому что фамилия у Анны тоже – "Борщ".

"У меня еще друзья шутят, что "Борщи каннибализмом занимаются", – рассказывает она.

А вкуснее всего - уверяет – с болгарским перцем для пикантности.

Борщ и каша – пища наша. Этнограф уверяет: украинцы хранят рецепт не менее тысячи лет. И это подтверждают пословицы, фамилии, созвучные названия украинских городов и сел. А само слово "борщ" происходит от названия
лекарственного борщевика. Это одна из составляющих блюда в древности.

"У нас есть Борщаговка. Это было пригород Киева, большого города. И продавали борщи. Более глубокий пласт – это
заговоры. Они очень древние. Им тысячи лет. И мы имеем такие заговоры: "Иди-иди дождик, сварю тебе борщик", – рассказывает эксперт.

С давних времен и до сих пор – украинцы готовят борщ как на каждый день, так и на праздники. И даже приравнивают его к национальной валюте.

Именно в Украине придумали "индекс борща". Сначала берут среднюю стоимость продуктов для блюда. На эту сумму делят размер средней зарплаты, высчитывая, сколько кастрюль борща может приготовить хозяйка за месяц. Так определяют уровень достатка украинцев.

И за право называть борщ своим национальным блюдом – спорит не один народ. У поляков есть "борщок" на свекольной закваске. У молдаван – "борш". Россияне готовят "щи" – из квашеной капустой или щавеля. Но все эти блюда ничего общего с украинским борщом не имеют – уверяет исследовательница.

"Заимствования в еде – они всегда были, будут и есть. В конце 60-х в Москве, когда я была аспиранткой, студенткой работала в библиотеке. То в столовых писали "Украинский борщ", – говорит она.

Украинским паспортом для борща может стать место в списке Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это на международном уровне защитит право украинцев называть блюдо национальным. Но сначала украинские повара должны согласовать тот самый классический рецепт красного борща. 

Ранее сообщалось, что в Украине растут цены на овощи старого урожая – отечественного "борщевого набора" уже не хватает для покрытия спроса: в апреле импорт таких овощей увеличился почти в два раза, а за год – в пять раз.

При этом эксперты полагают, что "борщевой набор" может подешеветь в 15 раз, но для этого должны реализоваться определенные условия. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Также смотрите видео о звездных любителях украинского борща:

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Тег видео, блюдо, борщ, украинка, флешмоб

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