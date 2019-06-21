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Руководитель "Фармак" Филя Жебровская: "Противовирусная эффективность "Амизона" была доказана исследованиями"

Актуально
21 июня, 13:49

Компания давно внедряет передовые для фармпроизводства стандарты качества

"Фармак" провел клинические и неклинические исследования "Амизона" в авторитетных научно-исследовательских институтах и лабораториях Германии, Великобритании, Чехии, Нидерландов, Швейцарии и США, потратив 20 млн долл. Об этом в интервью Leadership Journey рассказала акционер и руководитель компании "Фармак" Филя Жебровская.

"В ходе этих исследований была открыта и доказана противовирусная эффективность "Амизона", – объяснила Филя Жебровская.

Руководитель компании "Фармак" рассказала, что компания давно внедряет передовые для фармпроизводства стандарты качества. "Чтобы развиваться, надо переходить на международные стандарты качества. В конце 90-х правительство Германии в рамках программы UNICUM выделило средства для украинских предприятий на создание инфраструктуры управления качеством на основе международных стандартов ISO 9000. Именно в рамках этой программы на "Фармаке" впервые в Украине была разработана и внедрена система управления качеством, в которую были интегрированы стандарты GMP", – подчеркнула Филя Жебровская.

Кроме того, компания "Фармак" последовательно развивает исследовательское направление, проводя испытания препаратов с целью выявления их эффективности.

"В конце 90-х "Фармак" тесно сотрудничал с Харьковским Государственным научным центром лекарственных средств и Институтом фармакологии и токсикологии, который очень много разрабатывал лекарств, являющихся антидотами для бактериологического оружия. К примеру, наш противовирусный препарат "Амизон" разработан именно этим институтом",отметила руководитель компании "Фармак" Филя Жебровская.

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Тег фармак, Филя Жебровская, Амизон

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