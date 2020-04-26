Руководителей налоговой службы набирают "по объявлению"

В интернете появилось объявление о проведении отбора на должность председателя Налоговой службы и его заместителей. Ознакомиться с ними можно на Едином портале вакансий государственной службы.

Отмечается, что назначение будет на период действия карантина – до дня, когда нового руководителя назначат по результатам конкурсного отбора в соответствии с законодательством.

Согласно объявлению, должностной оклад главного налоговика – 29,4 тыс. гривен, также предусмотрены надбавки. У заместителя зарплата чуть ниже – около 27 тысяч гривен. Среди требований к кандидатам – не менее 7 лет общего рабочего стажа, из которых не менее 3 лет стажа на госслужбе или в налоговой сфере. Собеседование должно состоятся 28 апреля.

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Согласно распоряжению правительства № 455-р от 24 апреля, документы от соискателей принимают до 27 апреля, собеседование – 28 апреля. Также Кабмин уполномочил первого заместителя министра финансов Дениса Улютина на проведение собеседования с потенциальным кандидатом.

Ранее мы сообщали, что после встречи с бизнесом (президента Зеленского – Ред.) в стране немного изменился курс и дискурс в финансово-экономическом блоке. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов(2019 – 24 апреля 2020)в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Была не единожды изменена команда в Министерстве финансов, соответственно сегодня были приняты решения об увольнении меня и Максима Нефьодова (главы Таможенной службы – Ред.), наших заместителей. Я считаю, что это, в первую очередь, является изменением курса. Решения достаточно политические. Относительно себя – эти решения не имеют ни одного обоснования относительно эффективности. Государственная налоговая служба впервые за восемь лет в 2019 году выполнила план", – отметил он.

Ранее нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров Украины уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова.

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