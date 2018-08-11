Руководство Нацполиции взяло под личный контроль расследование ДТП в Запорожской области

Руководители МВД и Нацполиции обсудили в субботу, 11 августа, ход расследования 2 ужасных ДТП, которые произошли за последние сутки. Об этом написала на своей странице Facebook заместитель директора Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ольга Атаманова.

"Запорожье – погибли 5 детей и взрослый, травмированы 15 человек. Хмельницкий – погибли 2 человека и 4 травмированы. Полиция задержала водителя грузовика, столкнувшегося с микроавтобусом в Запорожье, в порядке статьи 208 УПК Украины. По ДТП в Хмельницкой решается вопрос об избрании меры пресечения водителю "Ауди", – сообщила Атаманова.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев подчеркнул, что сейчас наблюдается повышенный спрос на перевозчиков в связи с курортным сезоном. Именно этим и пользуются некоторые владельцы автотранспорта, несмотря на отсутствие у них разрешительных документов для перевозки пассажиров.

"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не имел никаких разрешительных документов на перевозку пассажиров и осуществление такого вида деятельности. Сейчас курортный сезон, поэтому повышенный спрос на перевозчиков. Именно этим и пользуются некоторые владельцы автотранспорта в погоне за прибылью. Они не учитывают отсутствие разрешительных документов для перевозки пассажиров, а нередко их не останавливает даже отсутствие водительского опыта", – заявил Князев.

Также Ольга Атаманова сообщила, что полицейские провели превентивные меры, которые помогли выявить множество нарушений, связанных с перевозкой пассажиров.

"Кстати, за 20 дней превентивных мер на дорогах полицейские проверили более 64 000 транспортных средства и обнаружили почти 1,5 тысячи технически неисправных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. Выявлено 50! водителей, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения".

Напомним, 10 августа на трассе "Харьков-Симферополь" произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. Погибли шесть человек, еще 12 – получили травмы. Среди погибших – пять детей. За рулем грузового автомобиля находился 31-летний житель Краматорска Донецкой области.

Мы уже писали о том, что 20 июля, около пяти часов утра на 289-м километре автодороги Киев – Одесса, неподалеку от поселка Кривое Озеро, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen с белорусской регистрацией, который двигался по маршруту Одесса – Гомель, и грузовика.

Также в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали.