Румыния и Украина начинают учения ВМС Riverine 2019

В маневрах примут участие около 300 украинских и румынских военных моряков

/ Фото: Думская

Спустя чуть больше месяца после начала международных маневров НАТО "Agile Spirit 2019" в Грузии, в Румынии начались совместные с Украиной военные учения военно-морских сил "Riverine 2019".

Как сообщает Actmedia, маневры проходят с 3 по 7 сентября на Дунае между украинским Измаилом и румынским Тульча. Участие в них принимают около трех сотен моряков из Украины и Румынии.

Реклама

Официальная церемония открытия румынско-украинских учений состоится утром 4 августа на набережной Дуная в Тульче в присутствии командующего военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко и его румынского коллеги вице-адмирала Александра Мирсу.

В тренде Стало известно имя и подробности гибели украинского военного под Мариуполем

Напомним, прошлогодние маневры "Riverine 2018" проходили на украинской стороне Дуная – в Одесской области. Церемонию открытия посетили представители командования ВМС ВСУ, Госпогранслужбы Украины, ВМС и Береговой охраны Румынии, а также органов государственной власти.

Кроме того, мы также сообщали о масштабных международных военных учениях "Sea Breeze 2019", которые проходили в июле. Начались они с практического занятия по технике безопасности. Военным показали различные боеприпасы, взрывчатые вещества, рассказали их боевые характеристики, а также ознакомили с правилами применения в ходе учений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама