Румыния и Украина начинают учения ВМС Riverine 2019

Спустя чуть больше месяца после начала международных маневров НАТО "Agile Spirit 2019" в Грузии, в Румынии начались совместные с Украиной военные учения военно-морских сил "Riverine 2019".
Как сообщает Actmedia, маневры проходят с 3 по 7 сентября на Дунае между украинским Измаилом и румынским Тульча. Участие в них принимают около трех сотен моряков из Украины и Румынии.
Официальная церемония открытия румынско-украинских учений состоится утром 4 августа на набережной Дуная в Тульче в присутствии командующего военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко и его румынского коллеги вице-адмирала Александра Мирсу.
Напомним, прошлогодние маневры "Riverine 2018" проходили на украинской стороне Дуная – в Одесской области. Церемонию открытия посетили представители командования ВМС ВСУ, Госпогранслужбы Украины, ВМС и Береговой охраны Румынии, а также органов государственной власти.
Кроме того, мы также сообщали о масштабных международных военных учениях "Sea Breeze 2019", которые проходили в июле. Начались они с практического занятия по технике безопасности. Военным показали различные боеприпасы, взрывчатые вещества, рассказали их боевые характеристики, а также ознакомили с правилами применения в ходе учений.
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