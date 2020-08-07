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Румыния "выгоняет" украинцев: определен крайний срок

7 августа, 15:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Румынии заканчивается срок действия разрешения на пребывания там иностранцев во время пандемии

Украинских туристов ждут новые изменения. Соседняя Румыния установила срок, до которого граждане Украине должны покинуть эту страну в связи с карантинными ограничениями.

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Об этом сообщает украинское посольство в Румынии.

"Уважаемые граждане Украины! Обращаем ваше внимание на то, что срок, в течение которого сохраняется право пребывания иностранцев, которые не смогли покинуть территорию Румынии в условиях пандемии COVID-19, в течение которого не будут применяться санкции или ограничительные меры, – до 12 августа", – говорится в сообщении.

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Дипломаты объяснили, что согласно п. 2 статьи 48 чрезвычайного распоряжения правительства Румынии от 14 мая, право на пребывание иностранцев на территории этой страны, предоставленное въездными визами, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения (с 15 мая). Право на пребывание иностранцев на территории Румынии, предоставленное международными конвенциями, нормативными актами, которые в одностороннем порядке отменяют визовый режим, или европейскими законодательными актами, освобождающие от обязательства получать визы, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения (15 мая). При этом, относительно указанных категорий иностранцев не будут применяться никакие санкции или ограничительные меры.

Отметим, что, несмотря на безвиз, почти пять месяцев границы стран Европейского Союза и Шенгенской зоны закрыты для украинцев. В июле в Кабмине утверждали: нам нужно достичь среднего по ЕС показателя заболеваемости COVID-19, чтобы по биометрическому паспорту снова свободно поехать в Европу. Теперь в правительстве считают, что к активному диалогу с Брюсселем по открытию границ можно приступать не раньше сентября, ведь цифры заболеваемости коронавирусом в Украине говорят сами за себя. Читайте подробней в нашем материале, какие страны открыты для украинцев и когда разблокируют безвиз.

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Румыния украинцы посольство выезд

Источник: Сегодня

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