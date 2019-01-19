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Рядовые боевики в депрессии: зарплата воинов ВСУ – в три раза выше

Сегодня, 04:30

Главари рассказывают простым "пятнадцатитысячникам" байки об американском военном фонде

Украинские военные / Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ
Украинские военные / Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ.
Рядовые боевики в депрессии: зарплата воинов ВСУ – в три раза выше //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f46/d8d/5c3f46d8d49f4.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f46/d8d/5c3f46d8d49f4.jpg Украина Главари рассказывают простым "пятнадцатитысячникам" байки об американском военном фонде

Сообщение об очередном существенном повышении денежного содержания военнослужащих ВСУ с начала 2019 года крайне негативно отразилось на настроениях боевиков т.наз. "армии Л/ДНР".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, командование и "органы по работе с личным составом" оккупационных формирований пытаются нейтрализовать негативное влияние данной новости на морально-психологическое состояние своего личного состава.

Поскольку боевики активно интересуются размерами повышения зарплат украинских военных и сравнивают их со своими (зарплата т.наз. "пятнадцатитысячников" составляет 15 тыс. рублей или 6000 грн. – Ред.) командование оккупантов придумало ряд "объяснений" – что якобы повышение в ВСУ будет носить "временный характер", оно будет "съедено растущей инфляцией в Украине", а также что зарплату военнослужащим ВСУ якобы повышают исключительно за счет выплат из некоего "американского военного фонда", поскольку "в украинском бюджете на эти цели нет средств".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что военным РФ на Донбассе повысили зарплаты, но они не в восторге. Как выяснила украинская разведка, командование боевиков решило поднять мотивацию своих "воинов", но те испугались неотвратимого наказания за военные преступления.

Также напомним, что украинским военным существенно подняли зарплату. Бойцы на передовой будут получать 20 тысяч гривен.

зарплата, ВСУ, боевики, Тымчук

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Источник:

Сегодня

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