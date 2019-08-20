Рыцарский турнир, арбузный фестиваль и автопробег: как отпразднуем День Независимости

Фото: AFP

В стране полным ходом идет подготовка ко Дню Независимости.По инициативе президента Владимира Зеленского праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада – вместо него пройдет Марш Достоинства. Кроме марша, в столице пройдут также благотворительный концерт, парусная регата и забег в вышиванках. Какие развлекательные мероприятия пройдут в честь празднования Дня Независимости в других городах Украины, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Львов

Фото: официальный сайт фестиваля

Международный фольклорный фестиваль "Этновир". Главное событие празднования Дня Независимости Украины во Львове – фольклорный фестиваль, который пройдет с 22 по 26 августа на проспекте Свободы и площади Рынок. В программе – впечатляющие выступления ансамблей, марш-парады участников по главным улицам города, показ народных костюмов, вечера дружбы и танцевальные мастер-классы.

Двенадцатый Львовский международный фестиваль короткометражных фильмов Wiz-Art. С 19 по 25 августа во Львове проходит традиционный фест для любителей короткого метра. В этом году на фестивале покажут более 120 работ под девизом "Наважся побачити" – всего на фестивальный конкурс подана 1291 короткометражка. Показы будут проходить под открытым небом, расписание сеансов и программу смотрите на сайте фестиваля.

Кадр из фильма Марины Степанской "Знебарвлена". Фото: официальный сайт фестиваля

Арбузный фестиваль в Парке культуры. В День независимости Парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого приглашает всех любителей арбузов. На Арбузном фестивале можно будет не только полакомиться любимой ягодой, но и развлечься как следует: программа обещает яркие развлечения, выступления танцевальных и музыкальных групп, розыгрыши и мастер-классы. Цена входа, если организаторы не шутят, – один арбуз. Начало в 13:00.

Краматорск

Празднование Дня Независимости в парке им. Пушкина. В Краматорске, который является временным административным центром Донецкой области, масштабное празднование стартует в 15:00. В программе – выставка военной техники и вооружений, аллея живых скульптур, ярмарка мастеров хэнд-мейда, вернисаж работ краматорских художников, танцевальные баттлы, караоке и спортивные развлечения, а также фаер-шоу. В 18:00 все желающие смогут присоединиться к торжественному шествию с участием военнослужащих Украины, которое стартует от улицы Стуса. В 18:30 жителей и гостей города поздравят представители местной власти, и завершит праздник выступление группы The Hardkіss, которая выйдет на сцену в 19:00.

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Одесса

Вышиванковый фестиваль. С 13:00 до 14:00 на Приморском бульваре, возле памятника Дюку Ришелье, все желающие могут присоединиться к живой Вышиванковой цепи, которая организуется в рамках Вышиванкового фестиваля. Помимо желания, необходимо еще иметь вышиванку. А в 17:30, опять же возле Дюка, стартует музыкальный концерт, на котором выступят местные группы Associative Memory, Jillhouse, М.Тюссо, КораЛЛі и другие.

Фото: facebook.com/vf.od.ua

CоlorFest. С 15:00 до 21:00 все желающие могут обсыпать друг друга смывающимися красками на традиционном Фестивале красок в Одессе, который пройдет в Дюковском парке. Организаторы обещают выступления диджеев и работу фуд-кортов, а также пожарные машины с брандспойтами – наверное, для особо отличившихся участников фестиваля.

"Козацкие гостины на Дерибасовской". Вот уже четвертый по счету фольклорный фестиваль будет проходить 24-25 августа в Летнем театре Городского сада. Организаторы подготовили для гостей фестиваля праздничный концерт, выставку-ярмарку народных умельцев, показательные выступления и мастер-классы боевого казацкого искусства, флешмоб "Рушник злагоди", показ украинской традиционной одежды, конкурсы и развлечения.

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Автопробег ко Дню Независимости. Ставший уже традиционным автопробег стартует в 16:00, после чего украшенные патриотической символикой автомобили проедут по центральным улицам города. Правда, в этом году пробег начнется не на площади возле памятника Дюку, а на Приморском бульваре. Пробег был организован по инициативе активистов Автомайдана в 2016 году, и год от года он становился все более масштабным: если в 2016-м в нем приняло участие 30 автомобилей, то в прошлом году – уже 50. Могут принять участие все желающие автомобилисты.

Харьков

Фото: facebook.com/mykharkovinfo

Рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины-2019". В Покровском сквере состоится самый настоящий рыцарский турнир, приуроченный не только ко Дню Независимости, но и ко Дню города, который харьковчане празднуют 23 августа. В программу мероприятия войдут показательные рыцарские поединки в различных категориях, включая профессиональные поединки между представителями спортивных клубов Харькова. Начало соревнований – в 11:00.

Праздничный концерт на площади Свободы. С 23 по 25 августа площадь Свободы станет главным центром праздника. Именно здесь планируется выступление более 1,5 тысячи исполнителей и коллективов как местного, так и мирового масштаба. 24 августа на сцене выступят коллективы из городов-побратимов США, Израиля, Китая и Турции, а также местные таланты. Кроме того, для гостей праздника будет организована гастрономическая ярмарка. Посетители смогут отведать всевозможные блюда — от мяса и рыбы до необычных видов мороженого и сладостей. Готовить пищу будут на 30 фуд-кортах. Ярмарка будет работать с 11:00 до 22:00.

Турнир по бадминтону "Кубок незалежності" будет проходить 21-24 августа по адресу Динамовская улица, 5А.

Как сообщалось, киевляне получат по 280-500 гривен помощи ко Дню Независимости. По словам заместителя главы КГГА Марины Хонды, одноразовую адресную материальную помощь получат более 336 тысяч киевлян.

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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