Рынок меда в Украине: основные итоги сезона 2019

В рамках серии мероприятий «Купить мед с пользой и без риска» по популяризации натурального меда и продуктов пчеловодства от ТМ «Знатний Мед», 7 августа 2019 г., в пресс-центре «Сегодня» состоялось видео-интервью.

Эксперты медового рынка:

Валерий Викторович Курейко, представитель ТМ "Знатний Мед", пчеловод с 30-летним опытом, эксперт медового рынка.

Руслана Плис, консультант Интернет-магазина znatnymed.com, медовый сомелье, эксперт.

Эксперты поделились своим мнением по ряду актуальных вопросов: итоги медового сезона 2019, как погодные условия повлияли на урожай меда, какие виды меда недополучили пчеловоды, какой будет розничная цена меда для потребителей, а также дали оценку новым требованиям к меду, недавно принятым в Украине. Кроме того, эксперты дали практические советы о том, как отличить натуральный мед от фальсификата, рассказали о том, что такое борть и колода, о популярных медовых пастах и о традициях празднования Медового Спаса. Кроме того, были озвучены результаты анкетирования посетителей апи-домика, расположенного на одной из пасек "Знатний Мед". Ниже приведены ответы на самые интересные вопросы.

- Как погодные условия повлияли на сбор урожая меда? Какие виды меда недополучили пчеловоды?

В.Курейко: В целом, в этом году урожай меда на уровне предыдущих лет (2017, 2018), можно оценить в пределах 80-100 тыс. тонн. Если за рубеж уйдет порядка 50-60 тысяч тонн, то для внутреннего потребителя останется 30-40 тыс. тонн продукта. Но погода в этом году не всегда была благоприятной. Жаркая погода до 35 градусов в июне сократила урожай липового меда. Липа цвела хорошо, но очень высокая температура "выпарила" нектар в цветах. В июле неустойчивая погода с дождями и холодными ночами не позволила полностью использовать потенциал июльских медоносов. Это сказалось, в первую очередь, на уменьшении сбора меда с подсолнечника (на 10-15%) и гречихи (на 20-25%). При этом, для оценки надо учитывать региональную специфику (в разных регионах Украины погода была более благоприятной или же менее благоприятной).

- Как это повлияет на цены для потребителя, какой будет цена меда?

В.Курейко: Зависит от ситуации у каждого конкретного производителя – если, например, весенних или летних медов собрано мало, то они будут дороже. Практика показывает, что спрос на такие виды меда как акация, липа, лесной остается высоким, даже не смотря на возможное подорожание. В целом, стоимость меда может увеличиться на 10-15%. Стоимость меда на сегодня в Киеве: подсолнечник 100-120 грн/литр, разнотравье в диапазоне от 130 до 160 грн., в зависимости от вида (например, полевое может быть 130, луговое – от 140, лесное – от 150 грн за 1 литр), липа – от 150 грн, белая акация – 180-250 грн.

- На какие виды меда стоит обратить внимание покупателю, в условиях нового урожая?

В.Курейко: Прежде всего, надо различать монофлерные (наличие или сильное преобладание одного медоноса) и полифлерные (присутствие нектара с разных медоносов) виды меда. В этом году есть большой интерес к полифлорным медам: майский, разнотравье, лесной. Мы например различаем сбор меда с полей (2-3 культуры) и лугов (до 30-40 медоносных растений). Луговой мед в этой связи считается более полезным, т.к. присутствует нектар в том числе с лекарственных трав. Также мед различают по региону сбора, – например, полесский или карпатский. К последнему советуем отнестись очень внимательно, из-за скандала с продажей в западных областях Украины так называемого "цветного" меда – по сути сиропа с красителями.

- Как Вы оцениваете новые требования к меду (соответствующий приказ недавно опубликован на сайте Минагрополитики)? Стоит ли покупателю опасаться подорожания продукции, в связи с введением этих требований?

В. Курейко: В целом, введение требований к меду является позитивным шагом. В новых нормах четко определены характеристики натурального цветочного (нектарного) меда – это мед, который произведен из нектара цветков медоносных растений медоносной пчелой. Мед не подвергается никакой обработке, без смешивания с другими продуктами, ингредиентами и жидкостями.

Р. Плис: Кроме того, определены критерии состава меда (содержание влаги (не более 20%), фруктозы и глюкозы (не менее 60 г/100 г меда), сахарозы (не более 5 г/100 г продукта, для отдельных видов не более 10-15 г/100 г продукта). Также определены нормы содержания нерастворимых веществ, свободных кислот, пролинов, ГМФ (гидроксиметилфурфурол), электропроводность, активность диастазы итд. Очень важно, что отдельно выделен "мед для кондитерских изделий" – то есть, перегретый мед, на этикетке такого продукта обязательно должно быть указано "предназначен только для продуктов, подлежащих переработке". Само введение требований – позитивно, но нужно еще очень много сделать для донесения этой информации до производителей и потребителей, повысить их осведомленность. И конечно разработать организационные меры, механизмы контроля соблюдения данных требований.

В.Курейко: Что касается цен, то подорожание меда можно прогнозировать, но на протяжении нескольких лет. Во-первых приказ еще не вступил в силу, во-вторых, продажа меда, который введен в оборот до 1 января 2023 года, не может быть ограничена в случае несоответствия всем или отдельным требованиям, до окончания срока его годности. Рынок идет к легализации, к принятию норм мирового рынка, к развитию рентабельных, крупных пасек. При этом, приусадебное хозяйство и небольшие пасеки тоже имеют право на жизнь. В целом, внутренний потребитель будет более защищен от подделок. При внедрении требований стоит обратиться к международному опыту. Например, за рубежом есть практика независимого контроля качества меда и здоровья пчел со стороны отраслевых ассоциаций. Пчеловод не занимается никакими справками, пробами и анализами – все это делает ассоциация, если он является ее членом. Передвижная лаборатория приезжает на пасеку, берет пробы из любого улья, тут же делает анализы, и оставляет результаты под крышей улья. Даже не требуется присутствие пчеловода. У нас, к сожалению, все ложится на плечи пчеловода, требуется немало времени, сил, да и средств на проведение анализов. В случае с экспортом меда, анализы берут на себя экспортеры, но для внутреннего рынка этим практически никто не занимается.

Реклама

-Что такое борть и колода, чем отличается бортевой мед от других видов?

В. Курейко: Борть (дупло в дереве) – первое место обитания пчелы испокон веков. Сейчас больше используются колоды (часть дерева, от 40 см в диаметре и 1-1,5 метра в длину), которые устанавливаются на территории пасеки, или подвешиваются на высоте от 5 метров на деревьях в лесу. Заселение пчел в колоды или борти – очень кропотливый процесс. Товарный мед можно получить только на второй-третий год. Мед с колод (бортевой) откачивается один раз, в конце сезона. Таким образом, это сборный продукт, собранный пчелами со всех медоносов в округе 3-5 километров за период с апреля по август месяц. Внутри колод часто ставят рамки, или только планки, от которых пчелы сами строят соты. Мед добывают методом прессования – сдавливают соты прессом. Такой мед содержит в себе элементы пыльцы (перги), прополиса, забруса и т.д. Этот продукт впитывает всю атмосферу пчелиного гнезда, практически без вмешательства человека. Поэтому иногда бортевой мед называют "медом диких пчел". В силу специфики содержания пчел, откачки и главное – особенностей состава – бортевой мед обычно дороже, чем другие виды. На одной из наших пасек тоже есть колоды, и в этом году впервые планируем получить бортевой Знатный Мед.

- Как отличить натуральный мед от фальсификата?

Р.Плис: Первое правило – покупать из первых рук (у проверенного пчеловода со значительным стажем). Для этого стоит поговорить, расспросить о пасеке, о видах меда, о премудростях пчелиного промысла. Второе – при возможности, обязательно пробовать мед перед покупкой – оценить консистенцию, вкус, цвет, аромат. Не забывайте, что с сентября жидким может быть только мед с акации и некоторые виды липы. Все остальные меда "садятся", то есть густеют и кристаллизуются (кристаллизация может быть мелкой или крупной). Вот почему надо трижды подумать, прежде чем осенью покупать жидкий мед. Натуральный мед не должен быть слишком жидким, он не должен "литься как вода" – нитка меда тягучая, он складывается "книжечкой", а капля меда на поверхности не растекается, а держит свою форму. Не должно быть никаких посторонних, несвойственных запахов. У меда есть природные цвета (все оттенки желтого и коричневого), некоторые виды меда белые (донник, рапс). У лесного и липового бывает красноватый оттенок, а монофлорная белая акация может иметь легкий зеленоватый оттенок. Большинство видов меда не являются полностью прозрачными – такой может быть только белая акация. Обычно натуральный жидкий мед полупрозрачный, а по мере того, как идут процессы кристаллизации, он становится более плотным и вовсе непрозрачным. В меде не должно быть никаких "хлопьев", видимых примесей, он не должен расслаиваться. Если, например, вверху банки жидкость, а внизу плотная консистенция то скорее всего, мед или нагревали, или же смешали вместе разные виды или мед разных сезонов. Помните, что чаще всего подделывают жидкий мед, а вот кристаллизованный подделать гораздо сложнее. Поэтому с осени кристаллизация – в определенной степени является подтверждением натуральности меда. К сожалению, на рынках часто можно встретить фальсификат – под видом меда продают обыкновенный сахарный сироп, подкрашенный чаем, и тому подобные подделки, бросают туда пару ложек меда, чтобы появился и "медовый" запах. И отличить настоящий мед от подделки обычному потребителю бывает непросто, это можно сделать только в лаборатории. Поэтому еще раз совет – покупайте у тех, кому доверяете.

- Что такое "медовая паста"?

В.Курейко: Медовая паста или иначе медовая смесь – это мед, смешанный с какой-либо полезной приправой. Например, в этом году самые популярные пасты – это мед с корицей и мед с имбирем. Также традиционно популярный мед с цветочной пыльцой. Кстати, пыльца в меду сохраняет свои полезные свойства гораздо дольше, чем сухая пыльца. В нашем Интернет-магазине znatnymed.com такие пасты есть в ассортименте.

В тренде Samsung представила два смартфона Galaxy Note 10: краткий обзор и фото

- Как правильно отметить Медовый спас?

Р.Плис: В августе православные отмечают сразу три больших праздника, посвященные Иисусу Христу – это три Спаса (от слова "Спаситель"). 14 августа – Медовый Спас (он же – Маккавей, в честь ветхозаветных мучеников Маккавеев или Спас на воде, Мокрый Спас), 19 августа – Яблочный Спас и 29 августа – Ореховый Спас. Традиционно, в этих праздниках переплелись христианские и языческие традиции. Так, на Медовый Спас в церкви святят мед, мак и травы – "маковейчики" (букеты из определенных трав и цветов). Желательно испечь медовые пряники, пирожки с маком и медом и т.д. Но это не обязательно, все-таки главным "героем" является непосредственно мед. В старину именно на Первый (Медовый) Спас пчеловоды начинали откачивать мед (а мед тогда качали всего один раз за сезон). В этот день утром пасечники "заламывали" соты и освящали их в церкви, после чего угощали медом родственников, знакомых, а также детей и нуждающихся. В ответ все желали пасечникам хорошего урожая и чтобы пчелы "роились" (то есть, плодились). Праздник продолжался и на пасеке, и в доме, где готовили блины, коржики, пирожки с медом и маком. И все это с удовольствием ели))

- В Украине появились апи-домики, где можно спать прямо на ульях. А как влияет апидомик на здоровье человека?

В.Курейко: У нас есть результаты анкетирования людей, которые посещали апидомик в 2019 году. Приняли участие 39 человек, заполнено 153 анкеты. Продолжительность сеанса составляла от 60 до 90 минут. В 80% случаев сеансы в апидомике происходили через день. Среди посетителей, которые прошли сеансы были как мужчины, так и женщины (более 60%), а также дети. Возраст в диапазоне от 5 до 67 лет. Более 90% из них прошли так называемый полный курс, то есть 10 сеансов. Итак, на что люди изначально жаловались, с какими проблемами приходили (изз этических соображений мы не указываем здесь конкретные заболевания, а только общие жалобы):

Головные боли-41%,

Нарушение сна-40%,

Чувство беспокойства, нервозность -61%,

Кардиология (в том числе повышенное кровяное давление) -17%,

Опорно-двигательная система-12%,

Иммунная система-8%,

Упадок сил или апатия -53%

Другое -9%.

И вот что отметили после посещения апи-домика:

Расслабление организма, сон во время сеанса (уже с 1-2 сеанса) – 92%,

Повышение общего тонуса, прилив энергии – 96%

Отсутствие головной боли – 78%

Приподнятое настроение – 95%

Восстановление крепкого ночного сна (после 5 сеанса) – 84%

Улучшение самочувствия – 91%

Обращаем внимание, что это только результаты анкетирования, а не клинические исследования. Но ответы свидетельствуют, что пребывание и сон в апидомике способны позитивно влиять на общее самочувствие и также на настроение человека.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама