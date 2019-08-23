Рынок недвижимости в 2019 году: качество важнее квадратных метров и home staging

В период отпусков, самое время проследить, как развивается рынок недвижимости, кто составляет ядро покупательской аудитории и что сделать, чтобы продать квартиру

Сначала о цифрах

Несмотря на ожидаемое затишье из-за выборов, на рынке недвижимости есть позитивная динамика. По данным Министерства юстиции, в первом квартале 2019 года количество нотариальных сделок купли-продажи квартир выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а земельных участков – на 4 %.

Аналитики платформы OLX отметили увеличение количества предложений о продаже недвижимости. Продавцы опубликовали на площадке почти 210 000 объявлений о продаже квартир и около 12 000 о продаже коммерческой недвижимости за 3 весенних месяца. Это соответственно на 3% и 12% больше, чем за такое же время в прошлом году. Если говорить об аренде, то количество предложений о сдаче квартир выросло на 21%, а коммерческих помещений – на 38%.

Рост в цене также отмечался, но не значительный. Стоимость продажи квартир повысилась на 6%, если сравнивать весну 2019 года с таким же периодом 2018. А аренда жилья выросла на 15%. Стоит ожидать еще сезонное повышение цен на аренду жилья в августе-сентябре. Цены на посуточную аренду квартир, аренду домов и коттеджей, коммерческой недвижимости остались на таком же уровне.

Миллениалы выходят на рынок недвижимости

С одной стороны, во всем мире мы видим тенденцию, что возраст, в котором люди приобретают свое первое жилье, растет. Это связано и с условиями ипотечного кредитования, и с изменением отношения к потреблению и развитием культуры аренды. С другой стороны, в Украине все еще доминирует желание иметь собственное жилье, а развитие предпринимательства и IT рынка и появление "смарт" жилья позволяет молодым людям реализовать это желание.

Миллениалы, которым сейчас 25-40 лет, уже составляют крупнейший сегмент покупателей недвижимости. Они становятся старше, продвигаются в карьере, создают семьи и рассматривают покупку собственного жилья. Эти люди ценят качество пространства даже больше, чем площадь, ценят свое время и привыкли к digital технологиям. Риелторам, застройщикам и владельцам квартир нужно учитывать меняющиеся ожидания. И если на расстояние до центра или до метро владелец жилья повлиять не может, то на качество жилого пространства и присутствие в online – очень даже.

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Предпродажная подготовка квартиры, home staging

Чтобы выгодно и быстро продать квартиру или сдать ее в аренду, профессиональные риелторы подготавливают недвижимость к сделке. Задача этого этапа – включить эмоции, дать покупателю почувствовать, какой будет его жизнь после покупки, вызвать у него ощущение "дома".

Попробуйте представить квартиру, где свалены ненужные вещи и все покрыто слоем пыли, а дверца шкафчика на кухне вот-вот отвалится и стукнет кого-то по голове. Захочется ли вернуться в это место после напряженного дня?

Чтобы вызвать у потенциального покупателя нужные эмоции во время просмотра квартиры, предварительно стоит убрать ненужные и личные вещи предыдущих хозяев, устранить неполадки, сделать уборку. Рекомендуется добавить атмосферные детали – плед на диване, чашку с чаем и сладости на кухонном столе. Все эти мелочи помогают почувствовать уют и представить, какой чудесной может быть твоя жизнь в этом пространстве. В каких-то случаях можно рассмотреть возможность сделать косметический ремонт, чтобы повысить стоимость квартиры.

Чтобы преуспевать в хом стейджинге, стоит поинтересоваться тенденциями в интерьерном дизайне. Это поможет выработать "насмотренность" и подскажет интересные идеи, как с минимальными вложениями преобразить жилье.

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Качество объявлений

К этому вопросу нужно подходить серьезно. Во-первых, потому что, покупатели сначала изучают предложения онлайн и получают доступ к большему количеству вариантов. А в условиях высокой конкуренции становится важно, чтобы клиент нашел и заметил ваше объявление. Во-вторых, потому что покупатель формирует свое первое впечатление об объекте и о продавце еще до личного знакомства – из объявления о продаже или аренде.

Чтобы привлечь покупателя или арендатора, к вопросу подготовки объявления стоит подходить так же ответственно, как и к подготовке квартиры. Чтобы найти покупателей, размещайте предложение на специализированных площадках с миллионной аудиторией. Будьте готовы к тому, что для хорошего результата вам понадобиться платное продвижение, чтобы на объявление обратили внимание.

Подобрать хорошие фото для объявления – следующий шаг к успешной сделке. По данным аналитиков OLX, предложения с двумя и больше фотографиями получают на 12,3% больше откликов чем с одним фото. Продавцы готовы вкладывать ресурс, так как видят в этом выгоду. Покупатели в этом случае тоже в выигрыше и охотнее откликаются: если сравнивать май 2018-го и 2019-го, количество откликов на объявления с несколькими фотографиями выросло на 64%.

Чтобы ваше предложение не только заметили, но еще и откликнулись на объявление – конкретизируйте описание жилья. Не указывайте "комфортные условия для жизни", а перечислите всю мебель и технику, которая есть в квартире, напишите когда был сделан ремонт, какая инфраструктура в округе. Так вы сэкономите время покупателя и свое – сократиться количество обращений тех, кто просто хочет уточнить, и увеличиться тех, кто настроен решительно.

Внимание к этим вещам – это win-win стратегия, которая помогает риелторам успешно проводить сделки, а покупателям – проще находить новое жилье для счастливой и комфортной жизни.

Андрей Коцына, руководитель направления OLX Недвижимость

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