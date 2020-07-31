С 1 августа меняются правила карантина: что означает деление Украины на зоны

С 1 августа территория Украины будет поделена на четыре зоны карантина, в каждой из которых будут разные ограничения, связанные с интенсивностью распространения заражения коронавирусом.

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Регионы Украины будут относиться к четырем зонам: "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной".

В "зеленых" регионах разрешены:

массовые мероприятия с участием не более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории;

сеансы в кинотеатрах и учреждениях культуры (театров, музеев и т.д.) с наполненностью залов не более 50% мест;

пассажирские перевозки, но людей в салоне должно быть не больше, чем сидячих мест.

На "желтых" территориях вдобавок к этому:

посторонним лицам запрещено посещать ряд учреждений социальной защиты, кроме предоставляющих социальные услуги экстренно.

В "оранжевых" зонах, помимо всего вышеуказанного, запрещены:

массовые мероприятия с участием более 100 человек в целом и больше одного человека на 20 кв. метров площади;

работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

работа развлекательных заведений и кафе с 00 до 7 часов (на доставку еды и заказ на вынос это не распространяется);

работа спортзалов, фитнес-центров, детских заведений оздоровления и отдыха;

плановая госпитализация (с исключениями) здравоохранительными учреждениями.

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Также учащимся средних специализированных и высших учебных заведений запрещено посещение занятий группами больше 20 человек.

Самые жесткие ограничения действуют на территориях с "красным" уровнем эпидемической опасности. Они распространяются на:

1) регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, кроме перевозки: легковыми автомобилями, количество пассажиров, включая водителя, в которых не более 5 человек без учета лиц в возрасте до 14 лет; служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Нацполиции;

2) посещение занятий в учебных заведениях;

3) прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах культуры, общепита, ТРЦ, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом; производства банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления; объектов почтовой связи; торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов;

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4) посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Что такое регион с широким распространением COVID-19?

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

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коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Как регионы будут "окрашивать" в разные цвета

Заместитель министра здравоохранения – главный санврач Виктор Ляшко рассказал в интервью "Украинскому радио".

"Если область в течение пяти дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусом. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в "зеленую", или в "желтую", или в "оранжевую", или в "красную" зону. "Красная" – это самая критическая", – заявил чиновник.

Что запрещено до конца карантина?

Несмотря на разбивку регионов на четыре зоны, по всей территории страны будут действовать пять правил, согласно которым, до конца карантина нельзя:

находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты;

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус;

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

пересекать госграницу Украины иностранцам и лицам без гражданства, если у них нет страховки, покрывающей расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующей на срок пребывания в Украине;

пересекать КПВВ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Крыму иностранцами и лицами без гражданства без страховки.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов озвучил президенту Владимиру Зеленскому две причины вспышки коронавируса в Украине.

Также напомним, что в Украине на 30 июля коронавирус подтвердили у 1197 человек, что стало антирекордом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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