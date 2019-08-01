С 1 августа украинские города будут патрулировать нацгвардейцы

С 1 августа бойцы Национальной гвардии Украины будут обеспечивать охрану общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Делаем улицы безопаснее! С 1 августа 2019г военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Будет привлечено около 2тыс. патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак", – говорится в сообщении.
До этого гвардейцы несли службу совместно с работниками Национальной полиции.
Гвардейцы будут патрулировать пять дней в неделю по шесть часов.
Напомним, ранее в этом месяце президент Зеленский назначил командующим Национальной гвардии Николая Балана, который временно исполнял эти обязанности после увольнения экс-командующего Юрия Аллерова. Также Балану назначили троих заместителей: Владимира Кондратюка (первый зам), Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.
Кроме того, Олега Кулика уволили с должности заместителя командующего НГУ и зачислил его в распоряжение командующего.
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