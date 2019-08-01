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С 1 августа украинские города будут патрулировать нацгвардейцы

Сегодня, 00:21

Будет привлечено около двух тысяч патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак

/ Фото: НАБУ

С 1 августа украинские города будут патрулировать нацгвардейцы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F Украина Будет привлечено около двух тысяч патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак

С 1 августа бойцы Национальной гвардии Украины будут обеспечивать охрану общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Делаем улицы безопаснее! С 1 августа 2019г военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Будет привлечено около 2тыс. патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак", – говорится в сообщении.

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До этого гвардейцы несли службу совместно с работниками Национальной полиции.

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Гвардейцы будут патрулировать пять дней в неделю по шесть часов.

Напомним, ранее в этом месяце президент Зеленский назначил командующим Национальной гвардии Николая Балана, который временно исполнял эти обязанности после увольнения экс-командующего Юрия Аллерова. Также Балану назначили троих заместителей: Владимира Кондратюка (первый зам), Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.

Кроме того, Олега Кулика уволили с должности заместителя командующего НГУ и зачислил его в распоряжение командующего.

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Источник: Интерфакс-Украина

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