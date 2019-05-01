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С 1 мая в Украине можно сменить оператора, сохранив свой номер

1 мая, 08:04

Услуга будет платной, но не дорогой – чисто символическая сумма, которая будет посильно для всех

Фото: Pixabay

С сегодняшнего дня в Украине запускается новая услуга от мобильных операторов – смена оператора и сохранение при этом номера. Это станет возможным благодаря услуге по переносу абонентских номеров, которая еще известна, как MNP (Mobile Number Portabilit).

Операторы обещали, что услуга будет платной, но не дорогой – чисто символическая сумма. Чтобы сменить оператора, украинцам нужно:

  • прийти в официальное отделение, магазин того оператора, на который вы хотите перенести свой номер, и подать заявку. К слову, заявку также можно подать и через интернет.
  • в заявке необходимо будет указать свои паспортные данные, желаемое время переноса номера, и выбрать тот тарифный план, который вам подходит.
  • заявку будут рассматривать в течении 8 рабочих часов, после чего отправят ее в центральный офис.
  • если заявка одобрена, новый оператор информирует об этом абонента, выдает новую сим-карту и начинает обслуживать его в своей сети.

Номер будет всегда активным, а для людей, которые позвонят после смены оператора по вашему номеру, будет звучать сообщение о том, что вы перешли на другого оператора, поэтому неразберихи возникнуть не должно. Читайте подробней в материале "Сегодня" о смене оператора и будет ли это интересно украинцам.

Смотрите также сюжет телеканала "Украина" о том, как смартфоны "шпионят" за пользователями.

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Тег телефоны, мобильный оператор, номер телефона, услуга

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