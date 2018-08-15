С 1 сентября в роддомах Украины начнут выдавать бэби-боксы: опубликован состав "коробки"

Стоимость всех "подарков" будет составлять до пяти тысяч гривен

В Украине уже с 1 сентября 2018 года семьям при рождении ребенка будут выдаваться специальные детские наборы baby box. Об этом напомнила пресс-служба Министерства социальной политики.

Специальное постановление Кабинета министров определяет детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до пяти тысяч гривен.

Кроме одежды и других важных для ребенка вещей, бэби-бокс также будет содержать информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах лучшего ухода за ребенком, заверили в Минсоцполитики.

"Пакет малыша" является безвозвратной адресной социальной помощью и будет выдаваться по одному на каждого ребенка, а получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного ребенка", – уточнили в министерстве.

Набор будет состоять из 25 вещей для новорожденных детей. Весь комплект будет упакован в коробку-люльку из прочного картона размером 43 × 70 × 27 см с дополнительно укрепленным дном.

Минсоцполитики опубликовало полный список содержимого бэби-бокса:

Коробка-люлька. Подгузники одноразовые для новорожденных – от 2 до 5 кг, не менее 94 штук в упаковке. Салфетки влажные одноразовые для детей от 0 лет, гипоаллергенные, PH-нейтральные, без запаха – не менее 56 штук в упаковке. Пеленка ситцевая, размер 80 x 95 см (допускается изменение размеров +/- 10%). Пеленка фланелевая, размер 90 x 110 см (допускается изменение размеров +/- 10%). Пеленка муслиновая, размер 70 x 70 см (допускается изменение размеров +/- 10%). Пеленка многоразовая влагостойкая, размер 60 х 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%). Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 0 – 3 месяца. Шапочка, стопроцентный хлопок, размер 3 – 6 месяцев. Боди с коротким рукавом: размер 50 – 56 см и 56 – 58 см. Боди с длинным рукавом, трикотаж, стопроцентный хлопок: размер 50 – 56 см и 56 – 58 см. Брюки-ползунки с закрытыми носками, стопроцентный хлопок: размер 50 – 56 см и 56 – 58 см. Ползунки с длинным рукавом и штанишками: размер 50 – 56 см и 56 – 58 см. Носки, доля хлопка в изделии не менее 90 процентов, размер 0 – 3 месяца. Термометр для воды. Термометр для тела электронный с резиновым наконечником. Ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные), изготовленные из нержавеющей медицинской стали. Прокладки для лактации – не менее 60 штук в упаковке. Одеяло теплое / демисезонное, наполнитель – стопроцентный хлопок, внешняя ткань – также стопроцентный хлопок, размер 90 x 120 см (допускается изменение размеров +/- 10%). Плед-одеяло, 100% трикотаж, хлопок, размер 60 x 80 см (допускается изменение размеров +/- 10%). Матрас, состав по международным нормам, размер 42 x 70 см. Размер матраса (периметр) должен совпадать с размером дна коробки-люльки. Полотенце махровое для купания уголком, размер 100 x 100 см (допускается изменение размеров +/- 10%), произведенное из натурального материала. Игрушка-погремушка развивающая, изготовленная из пластика с сертификатом, который позволяет использование детских игрушек, без мелких деталей. Крем с содержанием ланолина 100%. Жидкое мыло-шампунь детский с дозатором, универсальное, от 0 лет, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха – 500 мл.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман разъяснил ситуацию с подарками для семей при рождении ребенка и рассказал, что будет входить в комплект бэби-бокса.

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