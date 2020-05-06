С 11 мая хотят увеличить количество общественного транспорта

Полностью общественный транспорт в Украине пустят еще не скоро, но с 11 мая должны увеличить его количество, чтобы люди могли ездить на работу после открытия магазинов и других заведений согласно плану послабления карантина. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Его запуск мы планируем делать, в том числе в рамках нашей концепции адаптивного карантина, и здесь у нас совместная ответственность с местной властью, когда все аспекты этого решения будут четко просчитаны. Общественный транспорт, особенно в больших городах, – это риск сразу же сотен новых больных и здесь надо действовать так же постепенно и смотреть, в первую очередь, на вопрос безопасности. И каждый городской глава, в том числе больших городов, несет личную ответственность за ситуацию в каждом городе и за режим работы общественного транспорта. Со стороны Кабмина и Минздрава все алгоритмы и процедуры даны и при необходимости будут разъяснены дополнительно", – сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что, учитывая нынешние ограничения по количеству пассажиров, необходимо с 11 мая увеличивать количество общественного транспорта, чтобы с началом работы бизнеса (магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты и др.) обеспечить перевозку дополнительных пассажиров, которые будут ехать на работу.

Напомним, 4 мая состоялось внеочередное заседание правительства, на котором приняли решение о продлении карантина до 22 мая и смягчении некоторых ограничений. Глава правительства объяснял, что Кабмин принял это решение для того, чтобы бизнес смог подготовится к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

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