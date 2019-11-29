С 20 января 2020 года четыре крупнейшие медиахолдинги закодируют спутниковый сигнал

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20 января 2020 года ожидается знаковое событие для украинского телевидения.

Картинка самых рейтинговых телеканалов станет ощутимо качественней, а фильмы можно будет увидеть едва ли не сразу же после премьеры в кинотеатрах.

Если у вас, как у телезрителей, есть договор с легальным провайдером – вам волноваться не о чем.

"Сегодня" же расскажут, как не остаться без телевидения, в частности, владельцам спутниковых тарелок.

Четыре крупнейшие украинские медиахолдинги: "Медиа Группа Украина", "StarLightMedia", "1+1 Media" и "Inter Media Group" закодируют свой сигнал 20 января 2020 в три часа ночи. Каналы смогут смотреть только те владельцы спутниковых тарелок, кто установил их легально, и так же легально платит за услуги.

"В Украине у нас 15 млн. домохозяйств, изменения касаются трети, которые принимают сигнал этих телеканалов со спутника. Сигнал не будет прекращен, он будет закодирован", – объясняет председатель Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитина.

Ничего критичного и ужасного не произойдет. Украина, как и большинство стран мира, просто пытается привести в порядок рынок платного телевидения. Здесь важно понимать, что права на фильмы, сериалы, спортивные трансляции, форматы шоу и детские передачи отечественные частные телеканалы покупают за рубежом. За все, что мы с вами смотрим, медиагруппы платят огромные средства.

"Каналы начинают конкурировать между собой — качеством для потребителя. И картинку они улучшат, в платном телевидении будет предоставлено HD-качество, что сразу будет заметно на новом телевизоре. В платном телевидении будет возможность закупить более дорогие, качественные и рейтинговые фильмы и, соответственно, более дорогое и лучшее оборудование", – объясняет директор компании "OLL.TV" Борис Данилов.

Что делать тем телезрителям, у которых есть спутниковая тарелка?

Стоит разобраться, законно ли она установлена ​​и чьими услугами вы пользуетесь — легальных операторов, или же пиратов? Если тарелку устанавливали нелегально — смотреть украинские каналы можно будет, докупив или арендовав оборудование у легального спутникового, цифрового или кабельного оператора. Их в Украине только два – "XTRA.TV" и "VIASAT".

Большинство тарелок будут принимать сигнал и дальше, а вот тюнеры — нет. Именно их и нужно будет заменить другой "коробочкой" – тюнером, медиаплеером или ресивером. Это все — одно и то же.

За тюнер придется заплатить. Пока стоимость тюнера для цифрового телевидения стартует от 300 грн., а для спутникового — от 1100 грн. Но если не поторопиться, цена подскочит, потому что цена формирует спрос, а он будет расти.

Тюнер легко можно арендовать. Стоимость арендованной приставки стартует от 29 грн./мес.

Но в тот или иной способ новый тюнер придется иметь. Без него крупнейшие украинские каналы просто исчезнут из ваших экранов, и смотреть ваши любимые новости "Сегодня", или программу "Говорит Украина" вы не сможете.

Когда приставка будет куплена или арендована, ее нужно будет активировать. Для этого нужно обратиться в колл-центр вашего официального оператора спутникового телевидения. Активация займет не более десяти минут. Но ежемесячно вам надо будет вносить абонплату. За цифровое или интернет-телевидение – от 80 грн. За эти деньги зритель получит около сотни каналов. Но как показывает практика — этого вполне достаточно. Поэтому переходить на светлую сторону не так уж и дорого.

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