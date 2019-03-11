С 2014 года в ВСУ вернули более 10 тысяч единиц "избыточного" вооружения

В армии за четыре года было сформировано около 16 боевых бригад, отметил генерал Шевцов

Фото: Сегодня

С 2014 года в ВСУ вернули более 10 тысяч единиц "избыточного" вооружения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/67c/9a7/5c867c9a798ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/67c/9a7/5c867c9a798ab.jpg 2019-03-11T17:22:32+02:00 Украина В армии за четыре года было сформировано около 16 боевых бригад, отметил генерал Шевцов

В украинскую армию в течение 2014-2018 годов вернули более 10 тысяч единиц вооружения и техники, которая ранее была выведена из ВСУ как избыточное. Об этом на брифинге рассказал начальник по вооружению ВСУ генерал-майор Николай Шевцов.

По его словам, в начале войны в механизированных бригадах боеспособными были по одному батальону или по одной ротной тактической группе. Однако в ВСУ удалось создать новые силы.

"В течение 2014-2018 годов в ВСУ было сформировано около 16 боевых бригад, переформирована, а именно увеличена численность существующих бригад, что увеличило потребность в вооружении и военной технике более чем на 10 тысяч единиц", – сказал Шевцов.

Генерал отметил, что за четыре года техники из центра избыточного имущества в ВСУ было возвращено более 10 тысяч образцов техники и вооружения. Украинским военным вернули ЗРК, танки, БМП, самоходные артиллерийские установки, в том числе калибра 152 мм, противотанковые ракетные комплексы.

Как рассказывал ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Бессараб, в 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов. По его словам, Украине в короткое время удалось развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч человек.

Отметим, что численность армии и ее состояние менялось в худшую сторону на протяжении многих лет еще до войны. В разные годы военное руководство либо распродавало технику и вооружение, либо сокращало воинские части. В связи с этим в Украине идет расследование, так как был значительно снижен оборонный потенциал страны. Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, как в Украине уничтожали армию. Он отметил четыре основных этапа.

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