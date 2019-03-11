Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

С 2014 года в ВСУ вернули более 10 тысяч единиц "избыточного" вооружения

Сегодня, 17:22

В армии за четыре года было сформировано около 16 боевых бригад, отметил генерал Шевцов

Фото: Сегодня
С 2014 года в ВСУ вернули более 10 тысяч единиц "избыточного" вооружения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/67c/9a7/5c867c9a798ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/67c/9a7/5c867c9a798ab.jpg Украина В армии за четыре года было сформировано около 16 боевых бригад, отметил генерал Шевцов

В украинскую армию в течение 2014-2018 годов вернули более 10 тысяч единиц вооружения и техники, которая ранее была выведена из ВСУ как избыточное. Об этом на брифинге рассказал начальник по вооружению ВСУ генерал-майор Николай Шевцов.

По его словам, в начале войны в механизированных бригадах боеспособными были по одному батальону или по одной ротной тактической группе. Однако в ВСУ удалось создать новые силы.

"В течение 2014-2018 годов в ВСУ было сформировано около 16 боевых бригад, переформирована, а именно увеличена численность существующих бригад, что увеличило потребность в вооружении и военной технике более чем на 10 тысяч единиц", – сказал Шевцов.

Генерал отметил, что за четыре года техники из центра избыточного имущества в ВСУ было возвращено более 10 тысяч образцов техники и вооружения. Украинским военным вернули ЗРК, танки, БМП, самоходные артиллерийские установки, в том числе калибра 152 мм, противотанковые ракетные комплексы.

Как рассказывал ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Бессараб, в 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов. По его словам, Украине в короткое время удалось развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч человек.

Отметим, что численность армии и ее состояние менялось в худшую сторону на протяжении многих лет еще до войны. В разные годы военное руководство либо распродавало технику и вооружение, либо сокращало воинские части. В связи с этим в Украине идет расследование, так как был значительно снижен оборонный потенциал страны. Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, как в Украине уничтожали армию. Он отметил четыре основных этапа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег техника, армия, ВСУ, вооружение, шевцов

Вы сейчас просматриваете новость " С 2014 года в ВСУ вернули более 10 тысяч единиц "избыточного" вооружения". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ на Донбассе укомплектованы почти на 100% – генерал

Сегодня, 17:05

В 2014 году половина техники не была готова к применению – она буквально разваливалась

Порошенко: Кремль планировал "блицкриг" с захватом Киева, но его остановили бойцы ВСУ

9 марта, 14:08

Глава государства заверил, что украинская армия стала гарантией государственности

Экс-начальника Генштаба подозревают в развале армии: Луценко озвучил подробности

25 февраля, 14:48

Делая недееспособной украинскую армию, это помогло аннексии Крыма Россией, считает генпрокурор

Ревизия армии: в Украине проверят всех министров обороны и руководителей Генштаба

4 февраля, 21:31

Цель – найти тех, кто уничтожил военный потенциал страны

Максим Кухар: "Путину в Мюнхене дали добро на войну в Украине"

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Геращенко раскрыл, какую прослушку нашли у офиса Зеленского

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Космическая отрасль Украины остается на подхвате у NASA

В Украине за месяц до выборов повысят пенсии на 760 гривен

Как украинцев обманывают на карточных расчетах
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Эксперт сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом