С 2024 года в школах не будет старших классов – закон

Старой школы, которую мы знаем, скоро не станет. После девятого класса ученики продолжат учиться в лицеях, которые заменят старшую школу. Это прописано в законе "О полном общем среднем образовании". Попасть в лицей будет не так просто. По закону, лицеи могут создавать только в городах с населением более 50 тыс. человек. Принимать в старшую школу будут по конкурсу. Изменения начнутся в 2024 году.

Подробней об этом читайте в материале: Вместо старших классов – лицеи, колледжи и профтехи: как изменится школа

Может получиться так, что лицеи будут только в одном-двух городах на всю область. Например, в Черновицкой области только в Черновцах достаточно населения, чтобы открыть лицей. То же самое в Ровенской и Тернопольской областях. Предполагается, что учеников и учителей в лицеи будут возить автобусы. Для тех, кто живет далеко, при лицее будет общежитие.

Какие школы будут начальными, какие гимназиями, а какие лицеями – должны решить местные советы до 1 сентября 2024 года.

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"У собственников общеобразовательных школ достаточно времени в течение "переходного" периода, чтобы проанализировать сеть учебных заведений, учесть демографические показатели, миграционные процессы на определенной территории, связанные в том числе с активной застройкой территории, спланировать эффективную, доступную и способную сеть начальных школ и гимназий и закрепить за ними территорию обслуживания, а также согласовать на уровне области сеть лицеев", – прокомментировали в Министерстве образования и науки.

Помимо разделения школ закон "О полном среднем образовании" вводит для школьников академическую добропорядочность. За списывание ученика могут оставить заново проходить предмет. В законе также прописано больше надбавок к зарплате учителей. А с учителями-пенсионерами школы будут заключать краткосрочные контракты.

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