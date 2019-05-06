С церебральным параличом можно и нужно бороться

Об особенностях болезни, методах борьбы с ней рассказывает руководитель педиатрического отделения нейрохирургии Университета Acıbadem профессор Meмeт Oзек

Церебральный паралич проявляется в виде нарушения двигательных функций и координации движений. Возникает из-за повреждений головного мозга, которое может произойти во время беременности, родов либо в неонатальном периоде развития. Во всем мире церебральным параличом страдают более 17 миллионов человек, при этом врачи не всегда могут точно назвать причину заболевания.

Повреждения мозга отрицательно сказываются на работе мышц, движениях детей. Могут вызывать другие проблемы со здоровьем: нарушения разговорной речи, зрения, слуха, что влияет на дальнейшее обучение и адаптацию в обществе.

Об особенностях болезни, методах борьбы с ней рассказывает руководитель педиатрического отделения нейрохирургии Университета Acıbadem профессор Meмeт Oзек.

Церебральный паралич может быть вызван такими осложнениями, как кровоизлияние в мозг, нарушение снабжения мозга кислородом, а также инфекциями, связанными с инфицированием матери в период беременности. После рождения заболевание может возникнуть из-за травм головы, перенесенного менингита. Наиболее распространенная причина появления у детей церебрального паралича – недостаточное снабжение мозга кислородом во время родов. Такие младенцы появляются на свет синими. Недостаток кислорода также может быть заметен у детей, которые рождаются с обвитием пуповины вокруг шеи, не сразу начинают плакать. Необратимые повреждения головного мозга приводят к церебральному параличу.

Влияющий на работу мышц и двигательного аппарата церебральный паралич бывает разного типа, общий характер протекания болезни зависит от того, какая область мозга была повреждена. В одних случаях заболевание приводит к ограничению движений рук, при более обширных повреждениях мозга страдают как руки, так и ноги.

Вызванные церебральным параличом отклонения в развитии детей можно обнаружить уже в первые месяцы жизни. Родители должны внимательно следить за движением ножек, ручек – при расстройствах, спазмах они ограничены либо неконтролируемые. Должны насторожить такие признаки как задержка в держании головы, неспособность контролировать общие движения туловища. К трехмесячному возрасту ребенок должен уже уметь держать головку, а 7-8 месяцев самостоятельно сидеть.

Возможна ли ранняя реабилитация, какой интенсивности – все зависит от степени пораженности и последствий. Даже при травме головного мозга нельзя гарантировать полное излечение, однако качественно проведенный курс лечения поможет пациентам полностью восстановить силы, вести полноценный образ жизни. Огромное значение имеет ранняя диагностика, несвоевременно же поставленный диагноз, грозит серьезными проблемами.







Каждому пациенту лечение подбирается индивидуально, в зависимости от его состояния. Важно начать проводить процедуры на ранней стадии болезни – используется способность мозга изменять форму (нейропластику). На раннем этапе, когда мозг ребенка только развивается, есть возможность внести в поврежденную область коррективы, направить на выполнение нужных функций. Для окончательной постановки диагноза детям с высоким риском развития церебрального паралича необходимо обязательно провести сканирование МРТ.

В течение первых трех лет – ежедневная физиотерапия показана и обязательна. Ребенок развивается очень быстро, проведение реабилитационных процедур в течение первых трех лет жизни дает хороший эффект. При легких спазмах отлично помогает ежедневная физиотерапия. Пройдя курс, дети получают возможность обходиться без помощи посторонних, жить полноценной жизнью.

Церебральный паралич не прогрессирует, но требует каждодневного внимания со стороны физических нагрузок. Вызывающая церебральный паралич черепно-мозговая травма сама по себе не прогрессирует, но нарушения движения, если их не лечить, с возрастом усиливаются. Когда спазмы не поддаются реабилитационным методам воздействия, требуется хирургическое вмешательство. Причем прибегать к нему необходимо как можно быстрее, так как интенсивный рост ребенка негативно отражается на симптомах болезни. Вовремя же проведенная операция, а затем реабилитационные процедуры, способствуют эффективному лечению.

Оптимальный возраст ребенка для проведения оперативного вмешательства выбирается исходя из выбранной методики лечения. 2,5-3 года – это самый ранний период для его начала. Хирургическое вмешательство на поздней стадии, когда суставы не могут двигаться в полном диапазоне или становятся полностью неподвижными, требует предварительной консультации с опытными ортопедами.

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