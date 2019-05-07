С днем пехоты Украины: в сети появилось яркое видео

В День пехоты Украины появилось красочное видео-поздравление нашим воинам

Украинских пехотинцев поздравили с праздником. Фото: Сегодня

Для украинских воинов, которые несут основную тяжесть окопной войны на Донбассе в сети появилось яркое видео-поздравление с Днем пехоты.

Авторы ролика, который был опубликован на странице штаба операции Объединенных сил, сумели показать силу пехотных подразделений и смелость наших бойцов.

Стоит отметить, что пехотинцы уже получили поздравления от первых лиц государства и военного руководства.

Так, президент Петр Порошенко подчеркнул, что именно пехота составляет основу боевой мощи Сухопутных войск ВСУ и является славой украинской армии. Он напомнил, что пехотинцы принимают основной удар на востоке Украины и являются главной составляющей украинского войска.

Министр обороны Степан Полторак отметил, что в этом году Украина впервые отмечает профессиональный праздник пехотинцев – людей, посвятивших себя службе в древнем и самом массовом роде войск.

"Украинская пехота героически, достойно, мужественно и решительно выполняет сложные боевые задачи в составе Операции объединенных сил. Желаю всем пехотинцам и их семьям крепкого здоровья, выдержки, несгибаемой силы воли и духа, мира и победы во имя Украины. Слава украинским пехотинцам", – написал он в Facebook.

Командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев: "Именно на ваши плечи лег основной груз борьбы за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Многочисленные примеры мужества и героизма, проявленные вами в боях на востоке страны, уже стали образцом верности и служения родине".

Отметим, что сейчас на востоке Украины идет позиционная "окопная" война. На передовой оборону держат преимущественно пехотинцы. Так, например, на днях стало известно, что украинские военные продвинулись на километр вперед в районе Новозвановки.





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