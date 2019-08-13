С днем рождения, Гарет Джонс!

Во времена Голодомора репортер, рискуя жизнью, трижды посетил советскую Украину в самый тяжелый период ее истории

Кадр из фильма "Цена правды" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

13 августа – день рождения британского журналиста Гарета Джонса, который первым рассказал миру о Голодоморе в Украине и назвал его геноцидом .

Британский журналист Гарет Джонс родился 13 августа в 1905 году в валлийском городе Барри. Он первым открыл миру правду о Голодоморе, не дожил до своего 30-летия всего лишь один день. 84 года назад, 12 августа 1935, репортер был убит при до сих пор невыясненных обстоятельствах.

Гарет Джонс, рискуя жизнью, трижды посетил советскую Украину в самый тяжелый период ее истории. В 1930-1933 годах он увидел голод собственными глазами и, не колеблясь, громко рассказал об этом миру. Однако мир промолчал, политики Запада не желали слышать неудобную им историю, а уважаемые СМИ не поддержали журналиста в его борьбе за правду, продолжая публиковать альтернативные новости, рожденные в Москве. Однако посеянное Гаретом зерно все же проросло и пошатнуло движение тоталитарной машины.

То, что на первый взгляд казалось обычным журналистским расследованием, превратилось в смертельно опасное путешествие, открытия которого впоследствии стали основой для написания аллегорического романа "Скотный двор" Джорджа Оруэлла.

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Судьбе Гарета Джонса посвящен исторический триллер "Цена правды" совместного производства Польши (Film Produkcja при поддержке Польского института кинематографии), Украины (Kinorob, FILM.UA Group при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино) и Великобритании (Boy Jones Films). Телеканал "Украина" выступает генеральным медиапартнером и бродкастером киноленты.

Режиссером ленты выступила Глава Европейской киноакадемии, номинантка на премию "Оскар", BAFTA и обладательница "Серебряного медведя" Берлинале 2017 Агнешка Холланд. Главные роли в фильме исполнили Джеймс Нортон ("Война и мир", "Счастливая долина", "МакМафия"), Ванесса Кирби ("Корона", "Миссия невыполнима: Фолаут", "Хоббс и Шоу") и Питер Сарсгаард ("Джеки", "Великолепная семерка", "Воспитание чувств"). Кроме того, к команде присоединились Джозеф Моул ("Игра престолов") и Кеннет Крэнэм ("Малефисента", "Валькирия"), а с украинской стороны в фильме приняли участие Яков Ткаченко ("Припутни"), Олег Драч ("Незламна", "Молитва за гетмана Мазепу"), Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чалая и Алина Ковальская.

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Съемки проходили в Украине, Польше и Шотландии.

Выход фильма "Цена правды" в широкий украинский прокат состоится 28 ноября 2019 года. Телевизионную премьеру исторического триллера покажут в следующем году на телеканале "Украина".

Как сообщалось, в результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3 млн 943 тыс. украинцев, сообщила главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.Птухи НАН Украины Наталья Левчук.

Напомним, что в День память жертв Голодомора в России заявили о "попытках представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа".

В свою очередь, представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что современная Россия пытается уничтожить Украину,как это в свое время делал Сталин.

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