С каждым днем в полиции фиксируют все больше нарушений в ходе избирательной кампании
С начала избирательной кампании полиция зафиксировала уже 652 сообщения о происшествиях, связанных с выборами
С начала избирательной кампании, стартовавшей 31 декабря 2018 года, полиция зафиксировала уже 652 сообщения о происшествиях, связанных с выборами.Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.
Как отмечается в сообщении, с увеличением оборотов президентской гонкой количество обращений о фактах нарушения законов во время избирательной кампании растет. И только за минувшие сутки на территории государства работники полиции зарегистрировали 26 сообщений о происшествиях, связанных с выборами.
Всего с начала избирательной кампании в государстве зарегистрировано 652 сообщения о происшествиях, связанных с выборами. Из них по 12 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований: (7 – по ст. 296 "Хулиганство", 2 – по ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума" и по одному – по ст. 159-1 "Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока)", ст. 171 "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и ст. 365 "Превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса Украины.
Также сообщается, что с 31 декабря 2018 года составлено 145 административных протоколов. Рассмотрено 140 обращений согласно нормам закона "Об обращениях граждан".
Работники полиции проверяют еще 334 сообщения.
Президентская гонка набирает обороты, а уже понятно, что кандидатам участие в выборах обойдется недешево. Бигборды, реклама в СМИ, социальных сетях, агитаторы, наблюдатели – все это стоит денег. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, сколько должен потратить среднестатистический кандидат, желающий возглавить государство и серьезно рассчитывающий на успех. В преддверии выборов эксперты сайта "Сегодня" оценивали стоимость кампании из расчета ориентировочно 10 долларов за голос.
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