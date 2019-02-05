С каждым днем в полиции фиксируют все больше нарушений в ходе избирательной кампании

С начала избирательной кампании полиция зафиксировала уже 652 сообщения о происшествиях, связанных с выборами

Фото: УНИАН

С каждым днем в полиции фиксируют все больше нарушений в ходе избирательной кампании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/06c/54c/5c506c54cc7e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/06c/54c/5c506c54cc7e5.jpg 2019-02-05T11:42:00+02:00 Украина С начала избирательной кампании полиция зафиксировала уже 652 сообщения о происшествиях, связанных с выборами

С начала избирательной кампании, стартовавшей 31 декабря 2018 года, полиция зафиксировала уже 652 сообщения о происшествиях, связанных с выборами.Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, с увеличением оборотов президентской гонкой количество обращений о фактах нарушения законов во время избирательной кампании растет. И только за минувшие сутки на территории государства работники полиции зарегистрировали 26 сообщений о происшествиях, связанных с выборами.

Всего с начала избирательной кампании в государстве зарегистрировано 652 сообщения о происшествиях, связанных с выборами. Из них по 12 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований: (7 – по ст. 296 "Хулиганство", 2 – по ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума" и по одному – по ст. 159-1 "Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока)", ст. 171 "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и ст. 365 "Превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что с 31 декабря 2018 года составлено 145 административных протоколов. Рассмотрено 140 обращений согласно нормам закона "Об обращениях граждан".

Работники полиции проверяют еще 334 сообщения.

Президентская гонка набирает обороты, а уже понятно, что кандидатам участие в выборах обойдется недешево. Бигборды, реклама в СМИ, социальных сетях, агитаторы, наблюдатели – все это стоит денег. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, сколько должен потратить среднестатистический кандидат, желающий возглавить государство и серьезно рассчитывающий на успех. В преддверии выборов эксперты сайта "Сегодня" оценивали стоимость кампании из расчета ориентировочно 10 долларов за голос.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " С каждым днем в полиции фиксируют все больше нарушений в ходе избирательной кампании". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...