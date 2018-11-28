"С креативом у Кремля не очень": военный эксперт опроверг новый фейк пропаганды РФ

Кремлевская пропаганда устами постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича разгоняет фейк о том, что ВСУ якобы "готовят провокацию с применением химического оружия на Донбассе".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Как оказалось, российский дипломат пользуется "разведанными" т.н. "разведки ДНР", которые лепили на коленке и разгоняли по "днровским" ресурсам шесть дней назад.

Еще 22 ноября "разведка ДНР" сообщила, что "в подконтрольный Украине Артемовск Донецкой области прибыла группа военных специалистов из Великобритании для участия в проведении химатаки на севере ДНР". А меньше, чем за неделю этот бред перекочевывает по цепочке "разведка ДНР" – "заместитель начальника управления народной милиции ДНР", заслуженный токсикоман "ДНР" Басурин – Лукашевич. И вкладывается в уши благодарным европейским слушателям в ОБСЕ, пишет военный эксперт.

"Правда, постпред России в ОБСЕ все же включил остатки мозгов и не поддался искушению озвучить изначальную, каноничную версию готовящейся "атаки века" – а именно, о причастности к этому коварных британцев. Лукашевич, ловко уловив политический момент (информприкрытие акта агрессии РФ против Украины в Азовском море), приплел к этому Вооруженные силы Украины", – продолжает координатор "Информсопротивления".

По его мнению, на фоне резко ухудшающейся экологической ситуации в "ДНР" из-за затопления "радиационной" шахты "Юнком" и ртутных шахт, угрозы попадания в грунтовые воды и р. Северский Донец химикатов из разрушенных мощностей химпроизводства в оккупированных районах Донбасса, а также в контексте упомянутого инцидента возле Керченского пролива, в Москве, очевидно, для усиления пропагандистского эффекта всё же решили провести реальную локальную химическую атаку на Донбассе силами своих специалистов.

"Естественно, обвинив в ней Украину – для чего сейчас Москва и создает соответствующий информационный фон", – подчеркивает Тымчук.

"Впрочем, позже, после атаки, заодно можно будет уже и британцев вспомнить – они же еще за провал российского ГРУ в Солсбери не ответили. А заодно ватному обывателю в "ЛДНР" и приграничных районах РФ (Ростовская обл., к примеру) объяснить, почему резко возросло количество онкозаболеваний и люди мрут как мухи – конечно же, поддерживаемая Западом киевская хунта виновата", – иронизирует военный эксперт.

Он напомнил, что российский пропагандистский ход с "симбиозом" британцев и украинцев в проведении "акций с химическим оружием" – это для Кремля не новшество.

"Ещё в январе 2013 года, после очередных обвинений в адрес Москвы и Асада о применении ОМП в Сирии, русские провели информационную кампанию, которую потом несколько раз реанимировали. Она состояла в обвинениях, что британская ЧВК Britam Defence якобы получила заказ от Катара и США провести "акцию с доставкой из Ливии химического оружия и применения его на территории Сирии". При этом, исполнителями, по версии Москвы, должны были быть украинцы, которые должны себя выдавать за русских, – дескать, чтобы международное сообщество опять смогло обвинить в применении ОМП "ни в чем не виноватую" Россию", – откровенно троллит Кремль координатор "Информсопротивления".

"Так что с креативом у Кремля не очень", – резюмировал он.

Напомним, ранее Тымчук рассказал, что российское командование пугает рядовых боевиков новым фейком о том, что ВСУ "отрежут Горловку".

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Уильям Тейлор, экс-посол США в Украине, рассказал, как контролировать кремлевскую пропаганду.