С миру по винтовке – Украине арсенал: чем помогут иностранные партнеры

Украинские арсеналы вскоре вновь пополнятся. Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $250 млн финансовой помощи Украине. Из этой суммы $50 млн должны быть направлены на поставку летальных видов вооружений. Помимо этого, стало известно о других поставках оружия из-за рубежа — снайперских винтовках из Канады и самоходных 122-мм артиллерийских установках из Чехии.

Ракеты из США

26 июля посольство Украины в США сообщило, что палата представителей Конгресса США одобрила проект закона о бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны. В этом документе Пентагон должен получить $250 млн для предоставления помощи Украине в сфере безопасности. $50 млн из этой суммы должны пойти на поставку летальных видов вооружения, отметили в посольстве.

Очевидно, эти $50 млн будут потрачены на продолжение поставок противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Днем ранее стало известно, что министерство обороны США и американский консорциум Raytheon-Lockheed Martin заключили контракт на сумму в $307,5 млн на производство ПТРК Javelin для нужд Австралии, Эстонии, Литвы, Турции, Тайваня и Украины.

"Работы будут проводиться в Тусоне, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения 31 августа 2021 года", — говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте Пентагона.

Напомним, что Raytheon и Lockheed Martin являются прозводителями ПТРК Javelin.

Поставку этих систем в Украину администрация президента США Дональда Трампа одобрила в конце 2017 года. Объемы этих поставок должны были составить 37 пусковых установок и 210 противотанковых ракет на сумму в $47 млн.

Весной этого года ПТРК Javelin появились в нашей стране и прошли испытания в конце мая вместе с украинским противотанковым комплексом "Стугна-П". Впрочем, согласно условиям поставки, Украина не может использовать Javelin на линии разграничения.

При этом американский комплекс обладает важным преимуществом: его противотанковая ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Это позволяет оператору действовать по принципу "выстрелил и забыл", избавляя от необходимости сопровождать ракету до попадания в танк, например, удерживая цель в прицеле. Кроме того, ракета, выпущенная из ПТРК Javelin, поражает бронеобъект сверху, то есть в его самые уязвимые места.

По мнению политического эксперта центра "Дом демократии" Анатолия Октисюка, военно-техническое сотрудничество между Украиной и США будет углубляться и дальше, потому что в республиканском окружении президента Дональда Трампа есть много лоббистов поставок оружия.

"Заявления Трампа — это заявления Трампа, но то, что делает Конгресс — это и есть проявление общей политики США по отношению к Украине", — считает Октисюк.

Javelin. Успешно испытан в Украине еще в мае и может поражать бронеобъекты сверху

Канадские винтовки

По­­мимо США, финансовую по­­мощь Украине готова оказывать Канада. Как сообщил в конце прошлой недели посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, в течение следующих 5 лет Канада ежегодно будет предоставлять Украине по $50 млн.

"Зафиксирован но­­вый пакет помощи Украине объемом в около $50 млн в течение следующих 5 лет. Это не учитывает масштабной военной миссии UNIFIER (обучение украинских военнослужащих по стандартам НАТО. — Авт.), которая финансируется из бюджета канадского минобороны", — пояснил Андрей Шевченко.

Отмечается, что в структуру этой суммы входят $35 млн на оказание технической помощи, $5 млн на оказание гуманитарной помощи и еще $10—12 млн на реформы в секторе безопасности и обороны.

На прошлой неделе также стало известно, что одна из ка­­над­­ских ком­­па­­ний-про­­из­­во­­ди­­те­­лей стрелкового оружия заключила контракт на поставку в Украину снайперских винтовок. Об этом в интервью журналистам сообщил депутат Консервативной партии Канады Джеймс Безан.

"Мне известно, что другие производители, которые создают пулеметы и легкий бронированный транспорт, изучают потенциал работы с украинскими компаниями и вооруженными силами, чтобы лучше обеспечить украинских военных", — пояснил канадский депутат.

По его словам, в отношении снайперских винтовок речь идет о коммерческих поставках, причем проблем с подписанием экспорта оружия в Украину возникнуть не должно. Дело в том, что еще в декабре прошлого года Канада включила Украину в Автоматический контрольный список стран, в которые разрешены поставки огнестрельного оружия из Канады.

Как пояснил "Сегодня" источник, знакомый с деталями переговоров, речь, скорее всего, идет о крупнокалиберной 12,7 мм снайперской винтовке PGW LRT-3 (эта же фирма производит снайперские винтовки калибра 7,62 и 8,6 мм). Согласно открытым источникам, стоимость одной единицы такого оружия составляет $8500.

"Винтовка, в принципе, неплохая, но производится малыми сериями", — сообщил собеседник.

По его словам, в 2014—2015 годах ее уже пытались поставить для нужд Национальной гвардии, но тогда контракт сорвался.

Самоходки из Чехии

Помимо стрелкового и противотанкового оружия, в Украину из Чехии поступили 33 самоходные 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика". Об этом сообщили несколько СМИ, правда, без подтверждения из официальных источников. Отмечается, что партия самоходок прибыла в Украину еще 29 июня.

Отправителем по документам числится чешская компания EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o, а получателем — "Шепетовский ремонтный завод". По мнению, военного эксперта Михаила Жирохова, это обстоятельство может свидетельствовать о том, что САУ нуждаются в некотором ремонте.

Поставленные в Украину САУ "Гвоздика" серийно изготавливались в Польше по лицензии на заводе Huta Stalowa Wola в городе Нисько. Позже они поступили на вооружение в чешскую армию. Фактически Украина приобрела эти установки у польской компании Wtorplast в рамках военно-технического сотрудничества между Украиной и Польшей. При этом польская компания Wtorplast активно сотрудничает с чешской стороной.

По словам, Михаила Жирохова, в наследство от СССР Украине досталось довольно много как буксируемых, так и самоходных артиллерийских систем. При этом 152-мм пушка-гаубица Д-20, 203-мм самоходное орудие 2С7 "Пион" и САУ "Гвоздика" до войны были в разное время сняты с вооружения. В связи с началом войны на Донбассе их пришлось оперативно возвращать в строй. Причиной послужили потери в результате боевых действий лета 2014 года, а также зимы 2015 года. Пришлось не только поднимать старые запасы, но и закупать сохранившееся советское оружие в странах бывшего Варшавского договора.

"Поначалу это были исключительно боеприпасы: ВОГи (осколочные гранаты для подствольных гранатометов. — Авт.), кое-какой ассортимент 122-мм и 152-мм снарядов, а также боеприпасы для стрелкового оружия. Затем удалось купить кое-что посерьезнее", — пояснил Жирохов.

По его словам, основными поставщиками являлись Польша, откуда поступали различные боеприпасы, минометы и беспилотники; Румыния, где закупались пулеметы ДШК и боеприпасы; Словакия и Болгария, где также закупались боеприпасы. Из Чехии, помимо тех же боеприпасов и "Гвоздик", поступали боевые машины пехоты БМП-1. Кроме того, Литва, которая в 2014—2016 годах уже поставляла нам пулеметы ДШК и КПВТ, в конце прошлого года приняла решение о передаче в Украину более чем 7 тысяч автоматов Калашникова, более 80 пулеметов, а также минометы и противотанковое вооружение.