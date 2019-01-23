С начала 2019 года 11 тысяч россиян сдали отпечатки пальцев при въезде в Украину

Это основная категория граждан, с которой сейчас работают украинские пограничники

Фото: Анатолий Бойко

С начала 2019 года 11 тысяч россиян сдали отпечатки пальцев при въезде в Украину //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/850/29b/5c485029b602f.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/850/29b/5c485029b602f.jpg 2019-01-23T13:33:00+02:00 Украина Это основная категория граждан, с которой сейчас работают украинские пограничники

С начала 2019 года более 11 тысяч россиян предоставили свои биометрические данные при въезде в Украину.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет Интерфакс.

С начала года уже почти 12 тысяч иностранных граждан сдали отпечатки пальцев, из них более 11 тысяч – это именно граждане РФ. Это основная категория, с которой работают украинские пограничники.

В течение 2018 года более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные, из них более 500 тысяч россиян.

Также 157 пунктов пропуска оснащены системой биометрического контроля.

Украинские пограничники готовы к введению биометрического визового режима с Россией, который инициирует министр МИД Павел Климкин. Мол, нет сложностей в том, чтобы проводить такой контроль.

Напомним, 1 января 2018 года начал работу биометрический контроль для фиксации биометрических данных граждан 71 страны. Отметим, что биоконтроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не касается граждан Украины, которые проживают на полуострове.

Так, новая система фиксации биометрических данных не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

В свою очередь в Госпогранслужбе объяснили правила въезда для россиян с 2018 года. Иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев при пересечении украинской границы, но наличие биометрического паспорта у них необязательно.

Вы сейчас просматриваете новость " С начала 2019 года 11 тысяч россиян сдали отпечатки пальцев при въезде в Украину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...