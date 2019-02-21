С начала 2019 года украинцев на взятках ловили почти полторы тысячи раз

Размер взяток колебался от 10 тысяч до 700 тысяч гривен

Фото: Pixabay

С начала 2019 года украинцев на взятках ловили почти полторы тысячи раз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aed/8a6/5c6aed8a61b17.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aed/8a6/5c6aed8a61b17.jpg 2019-02-21T05:47:00+02:00 Украина Размер взяток колебался от 10 тысяч до 700 тысяч гривен

На прошлой неделе – с 12 по 19 февраля – прокуратура зафиксировала 12 фактов вымогательства и получения взяток, что примерно вдвое меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщил в среду представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"На прошлой неделе прокуратура зафиксировала 12 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды. Незаконно обогатиться хотели военные, полицейские, чиновники и служащие исполнительной, миграционной, налоговой и фискальной служб, а также сельской голова. Размер взяток колебался от 10 тыс. до 700 тыс. грн" , – отметил Лысенко.

Всего с начала года органы прокуратуры задокументировали 1473 факта взяточничества и других коррупционных преступлений. 411 обвинительных актов направлены в суд.

Напомним, в международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

В свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявляла, что Украина должна удвоить борьбу с коррупцией.

А вот президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что его цель – победить коррупцию. По словам главы государства, несколько лет борьбы с коррупцией уже принесло позитивные результаты.

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