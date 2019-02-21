Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

С начала 2019 года украинцев на взятках ловили почти полторы тысячи раз

Сегодня, 05:47

Размер взяток колебался от 10 тысяч до 700 тысяч гривен

Фото: Pixabay
С начала 2019 года украинцев на взятках ловили почти полторы тысячи раз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aed/8a6/5c6aed8a61b17.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aed/8a6/5c6aed8a61b17.jpg Украина Размер взяток колебался от 10 тысяч до 700 тысяч гривен

На прошлой неделе – с 12 по 19 февраля – прокуратура зафиксировала 12 фактов вымогательства и получения взяток, что примерно вдвое меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщил в среду представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"На прошлой неделе прокуратура зафиксировала 12 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды. Незаконно обогатиться хотели военные, полицейские, чиновники и служащие исполнительной, миграционной, налоговой и фискальной служб, а также сельской голова. Размер взяток колебался от 10 тыс. до 700 тыс. грн" , – отметил Лысенко.

Всего с начала года органы прокуратуры задокументировали 1473 факта взяточничества и других коррупционных преступлений. 411 обвинительных актов направлены в суд.

Напомним, в международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

В свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявляла, что Украина должна удвоить борьбу с коррупцией.

А вот президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что его цель – победить коррупцию. По словам главы государства, несколько лет борьбы с коррупцией уже принесло позитивные результаты.

 

 

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег деньги, взятка, генпрокуратура

Вы сейчас просматриваете новость " С начала 2019 года украинцев на взятках ловили почти полторы тысячи раз". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СБУ закрыла финансовый центр, который перевел в "ЛНР" 170 миллионов гривен

Вчера, 12:20

Незаконный финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов

В ЦИК рассказали, сколько миллионов уйдет на выборы президента

19 февраля, 11:53

В приложении к основному документу указано еще 1314951 грн дополнительных расходов

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Факты, которые заставят вас отказаться от колбасы и сосисок

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Заблудившегося в лесу мальчика согревал и защищал дикий медведь

"Произошедшее в Крыму — это последствия действий «Свободы»"

Как украинцам оплачивать электроэнергию по-новому: советы

Цимбалюк назвал "лучшего кандидата для РФ" на выборах в Украине

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца
Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Вчера, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

19 февраля, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

19 февраля, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам

Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной