С начала года корью в Украине заболели 30 тыс. человек

За отчетный период от осложнений, вызванных корью, умерло 13 человек, в том числе девять детей

Количество случаев заболеваемости корью в Украине с начала 2018 года по состоянию на 28 августа составило 29,953 тыс., сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

Большинство инфицированных – дети (17,708 тыс.).

За отчетный период от осложнений, вызванных корью, умерло 13 человек, в том числе девять детей.

В центре отметили, что за последнюю неделю, с 21 по 28 августа, корью заболело 538 человек (293 из них – дети), что на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

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Как сообщалось, Минздрав в рамках мероприятий по реагированию на вспышку кори определил группы (лиц старше 18 лет) профессионального риска, которые по эпидемическим показаниям смогут вакцинироваться от заболевания иммунобиологическими препаратами, закупленными за счет средств госбюджета. Среди них, в частности, медработники, немедицинские работники учреждений здравоохранения, работники образовательных учреждений, студенты, а также работники правоохранительных органов. Согласно Национальному календарю прививок, вакцинация от кори проводится детям до 1 года и детям шести лет (две дозы).

По состоянию на 24 августа 2018 года в стране насчитывалось 777, 908 тыс. доз вакцин.

Как сообщалось, в начале августа Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину новую партию вакцин от кори"Приорикс" (Priorix) бельгийского производства "ГлаксоСмитКляйн" (GlaxoSmithKline, GSK) в количестве 77,6 тыс. доз.

Напомним, ранее и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила важность вакцинации - она советует ни в коем случае не отказываться от прививок.