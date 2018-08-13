С начала года на водоемах Украины погибли почти 900 человек

С начала 2018 года на воде в Украине погибли 874 человека, из них 88 – дети. Такую статистику привели в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Так, по данным спасателей, только за один день — воскресенье, 12 августа, утонули 15 человек, а всего за прошедшую неделю на водоемах страны погиб 81 человек. При этом удалось спасти 593 человек и 110 детей.

В частности, в Житомирской области, на водоеме в селе Оленичи Овручского района, 16-летний юноша заметил в воде тела двух детей. Парень бросился к пруду, но было поздно. Погибшими оказались два мальчика 2008 года рождения, жители соседнего села Хлопляны.

А в Одесской области из воды извлекли тела сразу четырех утонувших. Еще два человека — мужчина 1961 года рождения и девочка 2008 года рождения 12 августа исчезли во время рыбной ловли. Их поиски начали спасатели.

В свою очередь, по словам спикеров ГСЧС, чудом удалось избежать беды в Хмельницкой области: 52-летняя женщина и двое детей 9-ти и 11-ти лет оказались в ловушке на Днестре, когда во время прогулки по реке их катамаран сломался и начал тонуть. Их спасла команда местных сотрудников ГСЧС. С помощью лодки они быстро добрались до людей и доставили их на берег.

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Также мы писали о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.