С начала года в Донецкой области полиция изъяла более 1200 взрывных устройств

С начала года в Донецкой области изъяли более 1200 взрывных устройств и другого оружия, к ответственности привлекли более 300 человек

За семь месяцев полиция в Донецкой области изъяла почти 100 единиц огнестрельного оружия, 60 000 патронов, более 1200 различных взрывных устройств (среди них 500 гранат) и около 80 кг взрывчатки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"На сегодняшний день полицейские изъяли из незаконного оборота: 39 гранатометов, пять пулеметов, 18 автоматов, 22 пистолета и револьвера, 27 единиц атипичного оружия, более 1200 взрывных устройств. Среди изъятого оружия насчитывается 80 кг взрывчатки – тротил, пластид, порох", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нелегальное оружие выявлялось в транспорте на блокпостах, дома у граждан, а также во время задержания преступных группировок.

"За незаконное хранение, а также торговлю оружием и боеприпасами к уголовной ответственности привлечены более 300 человек", – уточнили в полиции.

Также полиция напоминает о том, что согласно ст.263 Уголовного кодекса Украины нарушителям грозит от трех до семи лет лишения свободы.

"Однако наказания за хранение оружия можно избежать – в случае ее добровольной сдачи. Для этого – обращайтесь по телефону 102 или в ближайшее отделение полиции", – отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничная собака помогла военнослужащим Чопского отряда обнаружить патроны, которые пытались тайно ввезти на территорию Украины из Венгрии.

Кроме того, этим летом во дворе частного дома в селе Сеянцы Ровенской области полицейские с помощью кинологов и взрывотехников обнаружили один из крупнейших в Украине склад боеприпасов. Подробнее об этом вы можете узнать в видеосюжете:



Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram