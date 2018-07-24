С начала года в Украине произошло более двух тысяч пьяных ДТП

В Украине с начала 2018 года произошло более двух тысяч аварий по вине пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

"Вместе с тем, не самые масштабные и кровавые ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло более 2000 аварий, 349 из которых – с пострадавшими. Безопасность таких лиц привела к гибели 42 граждан и травмирования 446 человек", – заявил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Алексей Сергеев.

Отмечено, что в то же время общее количество ДТП снизилось на 10 процентов. Так же уменьшилось количество смертельных случаев в результате аварий.

Как ранее сообщалось, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику опубликовала пресс-служба МВД. Кроме того, с начала года произошло 9965 аварий с пострадавшими. В ДТП травмировались 12 847 человек и 1237 человек погибли.

Кроме того, согласно статистике МВД, за 2017 год в стране произошло свыше 162 тыс. ДТП, из них с пострадавшими — 27220. Погибло 3432 человека.