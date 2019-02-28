С начала года в Украину не пустили почти полторы тысячи россиян – Госпогранслужба
Пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе
Украинские пограничники не пропустили в страну с начала 2019 года около 1,5 тыс. граждан Российской Федерации. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячам граждан Российской Федерации", – сказал Слободян на брифинге.
Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что за время действия военного положения украинские пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину России.
После 26 декабря 2018 года пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе, линии соприкосновения и адмиграницах с оккупированной территорией АР Крым.
Напомним, военное положение вводилось на 30 дней – с 26 ноября до 26 декабря 2018 года. Особый правовой режим ввели в десяти областях, смежных либо с российской границей, либо с Приднестровьем и азовско-черноморской акваторией. Как не раз объяснял президент, это связано с огромным войском РФ и угрозой полномасштабного вторжения России в Украину.
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