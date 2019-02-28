С начала года в Украину не пустили почти полторы тысячи россиян – Госпогранслужба

Пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе

Фото: dpsu.gov.ua

С начала года в Украину не пустили почти полторы тысячи россиян – Госпогранслужба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7aa/9d1/5c77aa9d1175f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7aa/9d1/5c77aa9d1175f.jpg 2019-02-28T11:32:00+02:00 Украина Пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе

Украинские пограничники не пропустили в страну с начала 2019 года около 1,5 тыс. граждан Российской Федерации. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячам граждан Российской Федерации", – сказал Слободян на брифинге.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что за время действия военного положения украинские пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину России.

После 26 декабря 2018 года пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе, линии соприкосновения и адмиграницах с оккупированной территорией АР Крым.

Напомним, военное положение вводилось на 30 дней – с 26 ноября до 26 декабря 2018 года. Особый правовой режим ввели в десяти областях, смежных либо с российской границей, либо с Приднестровьем и азовско-черноморской акваторией. Как не раз объяснял президент, это связано с огромным войском РФ и угрозой полномасштабного вторжения России в Украину.

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