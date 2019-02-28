Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

С начала года в Украину не пустили почти полторы тысячи россиян – Госпогранслужба

Сегодня, 11:32

Пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе

Фото: dpsu.gov.ua
С начала года в Украину не пустили почти полторы тысячи россиян – Госпогранслужба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7aa/9d1/5c77aa9d1175f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7aa/9d1/5c77aa9d1175f.jpg Украина Пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе

Украинские пограничники не пропустили в страну с начала 2019 года около 1,5 тыс. граждан Российской Федерации. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячам граждан Российской Федерации", – сказал Слободян на брифинге.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что за время действия военного положения украинские пограничники отказали в пересечении границы 1651 гражданину России.

После 26 декабря 2018 года пограничники продолжают осуществлять усиленные меры безопасности на государственной границе, линии соприкосновения и адмиграницах с оккупированной территорией АР Крым.

Напомним, военное положение вводилось на 30 дней – с 26 ноября до 26 декабря 2018 года. Особый правовой режим ввели в десяти областях, смежных либо с российской границей, либо с Приднестровьем и азовско-черноморской акваторией. Как не раз объяснял президент, это связано с огромным войском РФ и угрозой полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, госпогранслужба, запрет на въезд

Вы сейчас просматриваете новость " С начала года в Украину не пустили почти полторы тысячи россиян – Госпогранслужба". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анастасии Ивлеевой запретили въезд в Украину

5 февраля, 14:27

Ивлеева прилетела в Киев рейсом из Минска

После прекращения военного положения в Украину не пустили более 800 россиян

12 января, 03:42

Пограничники постоянно отделяют группы рисков и проводят дополнительные меры

Госпогранслужба продолжает контролировать въезд россиян в Украину

28 декабря 2018, 21:01

Пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, так как и они могут работать по заданиям спецслужб РФ

Известному российскому рэперу запретили въезд в Украину

27 декабря 2018, 14:45

Запрет вступил в силу с 27 ноября 2018 года

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Зеленский рассказал о том, как будет решать конфликт на Донбассе

Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

Семь привычек, которые выдают людей, склонных к измене

''Его вынесут!'' Гордон заявил, что надо идти на беседу с Путиным

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода

Кто заказал Зеленского: в деле атаки замешан Пупс, - Дубинский
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России