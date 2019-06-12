С начала мая утонули 24 ребенка – Нацполиция

В связи с летним отдыхом украинцев на природе, количество несчастных случаев на водоемах увеличивается

Фото: Pixabay

С начала мая утонули 24 ребенка. Об этом сообщили в Национальной полиции.

В сообщении отмечается, что с начала летнего сезона, а именно с мая в Украине утонули 24 ребенка. В мае 12 детей, и еще 12 в течение июня.

В связи с летним отдыхом украинцев на природе, количество несчастных случаев на водоемах увеличивается.

"Соблюдайте правила поведения на воде и приучайте к этому детей. Следите за малышами и не оставляйте их без присмотра", – призывает Нацполиция.

Напомним, 15 мая в Запорожской области несчастный случай привел к гибели двух несовершеннолетних. В селе Бурчак Михайловского района двое детей 2007 года рождения утонули в оросительном канале. На место инцидента прибыло спасательное подразделение. После непродолжительных поисков тела детей обнаружили и изъяли из водоема.

Ранее мы писали, что в Одесской области шестилетний ребенок утонул в бассейне для полива. ЧП произошло в тот момент, когда малыш — младший ребенок в многодетной семье — играл во дворе со своими братиками и сестричкой, временно оставшись без присмотра взрослых: отец вышел в магазин, а мать занималась делами по хозяйству.

А на Буковине, в селе Недобоевцы Хотинского района, утонул 11-летний ребенок. Трагедия произошла во время купания в водоеме искусственного происхождения, где глубина на всей площади составляет около 5 метров.

Ранее спасатели дали ряд важных советов о том, как не стать жертвой воды.

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