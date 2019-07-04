С начала недели на украинских водоемах погибли более 20 человек

Только за минувшие сутки утонули 10 украинцев

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве.

В Украине с начала недели утонули 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателям, только за минувшие сутки в Черновицкой, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Донецкой и Львовской областях погибли 10 человек. Всего с начала года на водоемах страны уже утонул 671 человек, из которых 72 – дети. Спасти от смерти удалось 239 людей, в том числе 33 ребенка.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасности. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии. Что касается детей, то с ними несчастные случаи чаще всего происходят из-за того, что взрослые оставляют малышей без присмотра.

Ранее мы сообщали, что на одном из городских пляжей Чернигова за три дня утонули двое детей. Тело девятилетнего Назара обнаружили в нескольких метрах от берега, а с другой стороны пляжа нашли мертвым 15-летнего подростка.

А в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

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