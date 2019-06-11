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С начала вспышки кори в Украине умерли 39 человек

11 июня, 05:01

С начала года корью заболели более 53 тыс. человек в Украине

Украинцы продолжают болеть корью. Фото: amicopediatra.it
Украинцы продолжают болеть корью. Фото: amicopediatra.it.

С начала года корью заболели более 53 тыс. человек в Украине, а от осложнений кори умерли 18 человек. Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 23-й недели 2019 года корью заболели 1133 человека – 505 взрослых и 628 детей", – отметили в центре Минздрава.

С 25 мая по 6 июня, как отмечается, больше всего новых случаев кори зарегистрировано в:

  • Харьковской области (156 больных: 97 взрослых и 59 детей),
  • городе Киев (100: 51 взрослый и 49 детей),
  • Тернопольской области (89: 21 взрослый и 68 детей),
  • Львовской области (84 больных: 22 взрослых и 62 ребенка),
  • Киевской области (80: 40 взрослых и 40 детей).

"С начала года (с 28 декабря 2018-го до 6 июня 2019-го) корью заболели 53 112 человека – 25 005 взрослых и 28 107 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли", – сообщили в ЦОЗ Минздрава.

Напомним, недавно от осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок из города Ровно

Также мы писали, что в Винницкой области участились случаи кори. Количество случаев заболевания по сравнению с предыдущей неделей выросло на 15,4%.


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Тег корь, вспышка, заболеваемость , вспышка кори

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