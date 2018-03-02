С новым траншем: что Украина должна сделать для получения миллиардов от ЕС и МВФ

Евросоюз готов предоставить Украине новый пакет макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Но не безвозмездно. Это будет кредит под низкие проценты, предварительно на 12 лет, который выделят двумя траншами по 500 млн евро. Но получить деньги Украина сможет только после выполнения требований МВФ: Брюссель связал новую программу макрофинансовой помощи с условиями Фонда, которые Киев должен выполнить для получения очередного транша. А в списке МВФ уже известные требования по антикоррупции, приватизации и повышению цен на газ. Плюс, Евросоюз может включить в список условие по снятию моратория на экспорт леса кругляка. Во многом из-за этого в ноябре прошлого года Украина потеряла третий транш предыдущей макфрофинансовой помощи ЕС на 600 млн евро. Но, пожалуй, главными требованиями остаются принятие закона об Антикоррупционном суде с рекомендациями Венецианской комиссии и внедрение автоматической системы проверки е-деклараций топ-политиков и чиновников.

О новом пакете макрофинансовой помощи ЕС стало известно еще в конце ноября прошлого года. После переговоров с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на саммите Восточного партнерства в Брюсселе Петр Порошенко заявил "об очень амбициозном проекте макрофинансовой помощи на 2018-2019 гг.". Тогда украинский президент сообщил, что объем нового пакета будет аналогичным предыдущему – 1,8 млрд евро, который мы получим тремя траншами, начиная с января этого года.

Старший аналитик Центра "Новая Европа" Леонид Литра напоминает, что в 2015 году ЕС уже предоставлял Украине пакет макрофинансовой помощи на 1,8 млрд евро под список конкретных реформ.

"Помощь была поделена на три транша по 600 млн евро. Первые два Украина получила с опозданием и немного авансом, так как не все согласованные в меморандуме между украинским правительством и ЕС требования были выполнены. Последний транш мы так и не получили – Украина не выполнила четыре достаточно серьезных требования. Я выделю два: автоматизация проверки е-деклараций и снятие моратория на экспорт леса-кругляка. Нельзя сказать, что остальные были недостаточно важными, просто они были не такими серьезными. Еще один важный момент заключался в том, что срок действия этой программы, который истекал в ноябре прошлого года, ЕС не мог продлить, поэтому Брюссель отказал и показал Киеву, что не все будет даваться просто так", – сказал сайту "Сегодня" Леонид Литра.

Новый пакет макрофинансовой помощи, и то предварительно, Еврокомиссия согласовала лишь 28 февраля, и ее размер оказался несколько меньше заявленного Петром Порошенко.

В пятницу, 2 марта в рамках публичной дискуссии "G7 в Украине: поддержка, критика или критическая поддержка", организованной Центром "Новая Европа", посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли рассказал корреспонденту сайта "Сегодня", что в первой половине марта Еврокомиссия должна официально представить свои предложения о новом пакете макрофинансовой помощи Украине.

По словам дипломата, ее объем составит 1 млрд евро, помощь предоставят двумя траншами по 500 млн евро. Если в ближайшие пару месяцев предложение Еврокомиссии одобрят Европарламент и Совет Европы, первый транш Украина сможет получить уже в июле-сентябре. Но на каких условиях?

"Новые условия все еще находятся на стадии рассмотрения. Официальное предложение Европейской комиссии появится в последующие несколько дней, в первой половине марта, и очевидно, что условия, которые не были выполнены, будут приняты во внимание. Я не могу сказать в какой форме. Мы это увидим. Понятно, что мы продолжим обсуждать с нашими украинскими партнерами вопрос моратория на экспорт леса-кругляка, но я не могу сказать, будет ли снова это условие, так как это обсуждается в Брюсселе", – ответил сайту "Сегодня" Хьюг Мингарелли.

Но уже точно известно, что предоставление нового пакета макрофинансовой помощи ЕС на 1 млрд евро связали с программой МВФ. По словам замруководителя главного директора Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Катарины Матерновой, выделение Украине следующего транша МВФ или хотя бы письмо от Фонда станет мотивацией для предоставления Киеву макрофинансовой помощи ЕС.

"Мы подошли к важному этапу – это позитивная оценка коллективного органа, членов Еврокомиссии. Мы говорим об 1 млрд евро, но оценка Еврокомиссии – это только первый шаг. У нас есть страны-члены, Европейский парламент, они тоже должны сказать "да". Но также, что очень важно, для выделения макрофинансовой помощи мы должны иметь либо письмо от МВФ, либо действующую программу с МВФ. Как только Украина сможет получить следующий транш МВФ, это будет мотивацией для нас", – объяснила Катарина Матернова.

Старший аналитик Центра "Новая Европа" Леонид Литра отмечает: поскольку помощь ЕС привязана к соглашению с МВФ, скорее всего, два транша по 500 млн евро нужно будет получить за год.

"Это важно, поскольку, как и ранее нельзя будет продлить дедлайн по получению этих денег. Поэтому если в середине этого года откроется новая программа макрофинансовой помощи, новые требования ЕС Украине нужно выполнить до середины следующего года. Есть разные мнения о том, какими будут условия получения этих двух траншей. В Еврокомиссии есть круг людей, которые считают, что должны остаться невыполненные Украиной требования по получению 600 млн евро в прошлом году. Но есть и мнение, что не нужно сильно давить на Украину, которая вступает в предвыборный период, когда Киев не сможет сделать все из евросоюзовского списка требований", – подытожил Леонид Литра.

По словам старшего экономиста CASE Ukraine Владимира Дубровского, это абсолютно нормальная и распространенная практика, когда программы помощи ЕС и МВФ объединяют. Эксперт отмечает, что к следующему году Украина должна подойти, имея полноценные отношения с МВФ, так как на 2019-й приходится пик выплат по внешним долгам. Ранее сайт "Сегодня" уже сообщал, что только в 2018 году МВФ, другим иностранным кредиторам и по внутренним долговым обязательствам Украине нужно выплатить около $9 млрд.

Поэтому Киеву критически важно продолжить сотрудничество с Фондом, чтобы уже в этом году получить хотя бы $2 млрд очередного транша. Иначе, по словам украинских экспертов, Украина окажется на пороге технического дефолта и будет нуждаться в очередной реструктуризации долгов. В середине февраля в Киеве закончила свою работу техническая миссия МВФ. С датой следующего визита в Украину в Фонде еще не определились. Но требования для получения следующего транша, по словам Владимира Дубровского, давно известны.

"Во-первых, это антикоррупционный суд (в четверг 1 марта Рада в первом чтении приняла президентский законопроект "О Высшем антикоррупционном суде – Авт.). Во-вторых, приватизация (вчера президент подписал соответствующий закон – Авт.). Да, принят закон, но я думаю, МВФ захочет увидеть результаты. И в-третьих, пересмотр цен на газ, потому что цена на мировом рынке выросла, а соответствующая цена в Украине не выросла. Но это политически очень чувствительный вопрос и пока что его решение отложили до конца отопительного сезона, чтобы это не вызвало бурю возмущений в обществе. А до следующего отопительного сезона возможно нефть подешевеет и газ соответственно тоже", – сказал сайту "Сегодня" Владимир Дубровский.

В беседе с сайтом "Сегодня" Алена Галушка из Центра противодействия коррупции напомнила, что по части антикоррупционных требований МВФ и ЕС речь идет не просто о принятии закона об Антикоррупционном суде. Нужно принять закон, который будет включать рекомендации Венецианской комиссии. А вообще по части антикоррупции было два ключевых условия, которые Украина не выполнила и соответственно не получила 600 млн евро третьего транша предыдущего пакета макрофинансовой помощи.