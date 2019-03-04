С новыми идеями – в Украину: победители "Агро 2019" вернулись с крупной парижской агровыставки SIMA 2019

Будущие аграрии ознакомились с передовыми технологиями в сельском хозяйстве и готовы внедрять их в родной стране

Победители "Агро 2019" в Париже. Фото: Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова.

С новыми идеями – в Украину: победители "Агро 2019" вернулись с крупной парижской агровыставки SIMA 2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ce2/16c/5c7ce216c65ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ce2/16c/5c7ce216c65ac.jpg 2019-03-04T11:33:00+02:00 Украина Будущие аграрии ознакомились с передовыми технологиями в сельском хозяйстве и готовы внедрять их в родной стране

Победители образовательного конкурса "Агро 2019", организованного благотворительным Фондом Бориса Колесникова, посетили крупную международную выставку по сельскому хозяйству SIMA 2019 с 26 февраля по 1 марта в Париже.

В восьми огромных павильонах разместились новейшие модели сельскохозяйственной техники, новые сорта растений и породы животных, стенды с последними новинками в сферах растение- и животноводства. 1800 компаний из 42 стран мира приняли участие в отраслевой выставке, среди них фирмы из США, Франции, Германии, Голландии, Италии, Норвегии, Швейцарии. Представили свои достижения и пять украинских компаний по производству техники, оборудования и удобрений.

Фото: Пресс-служба Фонда

Тридцать украинских студентов и аспирантов имели возможность увидеть и изучить экспонаты выставки, пообщаться с представителями иностранных компаний.

Фото: Пресс-служба Фонда

ВДОХНОВЕНИЕ И ШАГ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА

Победители "Агро 2019", которые два месяца разрабатывали оригинальные проекты, с нетерпением ждали возможность посетить SIMA 2019. По их словам, эта выставка поможет ознакомиться с передовыми технологиями в аграрной отрасли, почерпнуть новые идеи и принести их в украинских агропромышленный комплекс.

Так, будущий агроном, а ныне студентка четвертого курса Херсонского национального аграрного университета Катерина Грицкова ехала на выставку за эмоциями и вдохновением. На SIMA 2019 она мечтала увидеть новую технику, с которой ей уже скоро предстоит работать.

"Я впервые приняла участие в этом конкурсе и победила. Жалею, что не участвовала в "Агро 2018". Так еще имела бы шанс посетить сельскохозяйственную выставку Fieragricola 2018 в Вероне, на которую Фонд Бориса Колесникова возил студентов в прошлом году. Просто тогда не верилось, что есть такие проекты и такие люди, которые не жалеют собственных средств для поддержки будущих поколений, для студентов, чтобы украинская молодежь развивались и увидела мир. Но вот я впервые за границей и впервые на выставке такого масштаба. Просто невозможно оторваться от техники, которая здесь представлена. Таких машин и оборудования не увидишь в Украине. Теперь у меня есть новые знания, понимание западных технологий. Хотелось бы хоть часть из них реализовать в Украине", – говорит студентка.

А вот будущий технолог, студентка ОП "Донецкий техникум" Луганского национального аграрного университета Карина Коптева рассматривает посещение выставки как один из шагов на пути ее развития как профессионала.

"Узнала о проекте "Агро 2019", организованном Фондом, в своем техникуме. Подготовила проект – выращивание экологически чистой малины на экспорт. Любое "эко" – это сейчас актуально, поэтому мой проект и оценили. Плюс – это малина на экспорт. В Украине сейчас не экспортируют малину, хотя потенциал есть. На выставке искала стенды по передовым технологиям растениеводства, что созвучно с моим проектом. В течение двух дней, как губка, пыталась впитывать новую информацию. Новые знания, полученные на выставке, в первую очередь, способствуют моему развитию как профессионала. И за это я благодарна Фонду", – делится Карина Коптева.

БАШНЯ-МОНСТР И БЕРЕГ СЕНЫ

Из четырех дней в Париже победители "Агро 2019" большую часть времени провели на выставке. Организаторы поездки выделили день для экскурсии и показали украинским студентам один из самых красивых городов мира. Ребята увидели известные во всем мире достопримечательности Парижа – Эйфелеву башню, Триумфальную арку, музей "Лувр", Собор Парижской Богоматери. Будущие аграрии с удовольствием слушали экскурсовода, задавали вопросы и фотографировались возле достопримечательностей. Париж впечатлил студентов, бывавших до этого за границей, и просто стал сказкой для молодежи, которая до этой поездки нигде не бывала.

Фото: Пресс-служба Фонда

Так, первокурсник Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Владимир Солодовников далеко не первый раз за границей. Бывал пару раз проездом и в Париже. Но посмотреть город студенту выпала возможность лишь сейчас. Наконец-то увидеть Париж парню дал возможность его проект "Замена полиэтиленовых пакетов более экологическими", который по достоинству оценило жюри "Агро 2019".

"За границей не первый раз. И в Париже тоже далеко не первый раз. Париж – это мечта. Многие хотели поехать и многие не верили, что можно вообще поехать. И вот мы ходили на берег Сены. Хочу увидеть Эйфелеву башню не только днем, а и вечером. В 20.00 она загорается на пять минут. Говорят, это незабываемое зрелище", – рассказывает студент.

А будущему ветеринару, студенту Млиновского государственного технолого-экономического колледжа Ровенской области Владимиру Тарковскому победу принес проект быстрой и экономически выгодной стерилизации животных. Среди всех достопримечательностей Парижа больше всего студент мечтал увидеть Эйфелеву башню.

"Все понравилось. Это исторический город. Места, о которых я читал и смотрел фильмы, дома моды. Хотелось увидеть Эйфелеву башню. Я когда-то читал, что, когда ее построили, парижане считали, что это монстр, боялись ее. Но сейчас я увидел, что это не монстр, а большой прорыв для своего времени, который и сейчас продолжает радовать туристов", – делится впечатлениями Владимир Тарковский.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ПОШЛО НА ПОЛЬЗУ

Было у победителей "Агро 2019" и свободное время в Париже. Целеустремленные победители не теряли его зря, а активно изучали другую страну.

Студент Харьковского национального аграрного университета им. В. Докучаева пытался с пользой провести каждую минуту в Париже, изучая город и его жителей. И любознательность не подвела парня. Из столицы Франции он привез идею для своего следующего проекта. Кстати, Егор уже второй год побеждает в конкурсе аграриев от Фонда Бориса Колесникова. В этом году победу ему принес проект применения черноплодной рябины в различных сферах человеческой жизнедеятельности.

"Второй раз путешествую и параллельно обучаюсь с Фондом. В прошлом году в Вероне очень понравилось, парижская выставка – не хуже. Это очень интересный конкурс, который помогает студентам раскрыться, заставляет задумать, искать новые идеи, а также реализовать их. Честно говоря, по приезду у меня была самая настоящая эйфория, улыбка до сих пор до ушей. Могу сказать, что новая идея проекта уже появилась, как раз в Париже при посещении одного из супермаркетов, думаю довольно-таки интересная", – говорит Егор Никифоров.

ВСТРЕЧА С БОРИСОМ КОЛЕСНИКОВЫМ

В Париже студенты имели возможность встретиться и напрямую пообщаться с Борисом Колесниковым, который и подарил им поездку в Париж и возможность посетить SIMA 2019. Студенты буквально завалили его вопросами, подробно расспрашивали о перспективах реализации своих проектов и долго не отпускали, несмотря на то, что за пределами выставки их ждал Париж.

"Мы привезли в Париж лучших молодых аграриев Украины, которые придут на смену признанным специалистам. Здесь они увидели, что передовое сельское хозяйство во всем мире является гибким, экспериментальным, финансово грамотным. Новички с умным и творческим подходом – такие, как наши студенты – с легкостью могут добиться успеха в этой сфере, и это их очень вдохновило на новые идеи, доработку существующих проектов стартапов и внедрения их в нашей стране. Фонд предложит ребятам построить бизнес и поддержит их в этом начинании. Наша задача – дать шанс и возможность молодым предпринимателям заявить о себе и своих бизнес-кейсах", – отметил Президент Фонда Борис Колесников.

По возвращению в Украину многие студенты до сих пор находятся под впечатлением. Они продолжают размещать фотографии с поездки и писать посты благодарности. По их словам, такие проекты, поездки действуют на молодежь как подзарядка. На скамьи университетов они возвращаются с новыми знаниями, идеями и вдохновением.

Фото: Пресс-служба Фонда

Напомним, конкурс "Агро" проходит второй раз. В прошлом году в проекте Фонда приняли участие 1 500 студентов из 20 аграрных вузов Украины. Тридцать победителей конкурса посетили международную сельскохозяйственную выставку Fieragricola 2018 в Вероне (Италия). Полученный в поездке опыт юные аграрии в будущем применят в родной стране.

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