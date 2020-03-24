С подозрением на коронавирус госпитализирован бывший министр финансов – СМИ

Хорошковский не подтвердил, но и не опроверг информацию

Экс-глава СБУ, бывший министр финансов Валерий Хорошковский попал в Александровскую больницу Киева с подозрением на заражение коронавирусом.

Об этом журналистам "Схем" сообщили два высокопоставленных источника, один из них – в правительстве, другой – из близкого окружения Хорошковского, пишет "Радио Свобода".

Источник в правительстве рассказал подробности: "Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден ".

Сам Валерий Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавируса.

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"Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных ", – ответил Хорошковский в сообщении журналисту Михаилу Ткачу.

Между тем, по данным "Схем", частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.

На вопрос журналиста, после возвращения из Ниццы Хорошковский контактировал ли с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: "Нет".

В свою очередь, в Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациенте.

Кроме того, эту информацию обнародовал на своей страничке в Facebook народный депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице", - написал он во вторник вечером.

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