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С пониманием реалий: соцсети высмеяли картинку "механизма" Антикоррупционного суда

5 сентября, 12:06

Пользователи сети нашли символизм в картинке, которой НАБУ поздравило Антикоррупционный суд с началом работы

/ Фото: Сегодня

В четверг, 5 сентября, в Украине стартовала работа Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), целью которого – рассматривать уголовные производства по топ-коррпупионерам по ходатайству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В НАБУ решили поздравить с запуском ВАКС картинкой, в на которой показана совместная работа антикоррупционеров. На изображении – три шестеренки, среди которых ВАКС, НАБУ и САП (Специальная антикоррупциолнная прокуратура).

Примечательно, что данная картинка нарушает законы физики – три совпадающие шестеренки будут блокировать вращение друг друга.

В соцсетях активно обсуждают такую курьезную оплошность НАБУ. "Сегодня" собрали самые интересные, по нашему мнению, публикации.

"Ну что, закрутились, закрутились колесики.. теперь поедем, теперь понесемся. Сложа руки не сидим. А запуску антикорсуда я, конечно, рад. Главное, чтоб работало", – пишет журналист Денис Бигус.

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"Мы антикоррупционеры, мы так видим", "главное – чтобы работали не так, как на картинке", "три главных шестерни блокируют друг друга. Дизайнер либо гуманитарий, либо с хорошим чувством иронии и пониманием наших реалий", – пишут в комментариях.

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"Привет гуманитариям из НАБУ", – шутит журналист Евгений Муджири.

Под картинкой НАБУ также активно велось обсуждение: "Да объясните, наконец, вашему криворуких дизайнеру, что такая конструкция не работает! Шестерни, не крутятся, а клинят. На это больно смотреть", "Из рисунка следует, что один орган (любой), блокирует работу других. Откорректируйте эмблему, или так и должно быть?".

В результате в НАБУ изменили картинку, где блокирование работы шестеренок не происходит.

Но президент Украині Владимир Зеленский назвал главную задачу для Антикоррупционного суда. По его мнению, новая судебная инстанция должна сделать так, чтоб в итоге были довольны результатами и украинцы, и иностранные инвесторы.

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дизайнер прокуратура блокирование НАБУ картинка САП ВАКС

Источник: Сегодня

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