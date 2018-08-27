С ребенком за границу: что нужно знать родителям о новых правилах

Уже с 29 августа изменятся правила выезда детей за границу без согласия одного из родителей. Сайт "Сегодня" рассказывает, что нужно знать о новой процедуре, как изменились правила и требования, и какие документы будут нужны для выезда.

Чужих детей не бывает: алименты и новые правила выезда за границу

Еще 3 июля 2018 г. Верховная Рада приняла ряд законов, которые были направлены на защиту прав детей. Пакет документов разработало Министерство юстиции в рамках инициативы "Чужих детей не бывает". В этом проекте не только уделяется много внимания правам детей, но и всерьез ужесточилась ответственность за неуплату алиментов.

"Министерство юстиции уделяет большое внимание защите прав детей и работает над усовершенствованием законодательства в этой сфере. Первый закон #ЧужихДетейНеБыват показал реальный результат: по состоянию на сегодня мы уже взыскали 2,6 млрд грн алиментов, это больше, чем за весь прошлый год, когда было взыскано 2,4 млрд грн", – писала на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

Уже с 29 августа должен вступить в силу второй пакет законов. Так, минимальная сумма алиментов выросла до прожиточного минимума, а те, кто уклонялся от уплаты и общественно-полезных работ и вовсе может попасть за решетку на срок до двух лет. К тому же, появятся новые правила, которые касаются выезда ребенка возрастом до 16 лет за границу без согласия второго родителя.

Сайт "Сегодня" подготовил детальное разъяснение новых правил о выезде детей заграницу и подробно расскажет о ключевых моментах.

Когда нужно согласие двоих родителей, а в каких случаях можно обойтись без него

Раньше довольно частыми бывали случаи злоупотребления своим положением одного из родителей. Так, после развода родители могли не давать разрешения ребенку на выезд за границу и вообще всячески этому препятствовать.

"Ранее наблюдались частые злоупотребления, которые продолжаются и до сих пор, со стороны того из родителей, кто проживал отдельно, поскольку законодательством установлено равенство родителей в отношении вопросов, касающихся детей, в том числе и в вопросах выезда детей за границу. При этом, равенство соблюдалось даже в случае уклонения от оплаты алиментов. Для выезда с ребенком за границу в обязательном порядке нужно было получать разрешение второго родителя или же, а в случае если он его не давал добровольно, то получать такое разрешение необходимо в судебном порядке", – рассказывает Платон Даниленко, партнер одной из украинских юридических фирм.

Новый закон значительно увеличивает возможности для того из родителей, с кем непосредственно живет ребенок. Светлана Глущенко сообщает, что согласно новым правилам тот из родителей, с кем проживает ребенок, сможет выехать с ним за границу на срок до месяца без нотариального согласия другого родителя. Правда, для этого нужно решение суда или органа опеки и попечительства, которым подтверждается, что ребенок проживает с ним.

Тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, тоже может поехать с ним заграницу, если у него нет задолженностей по алиментам, и он получит нотариально заверенное разрешение родителя, с которым непосредственно проживает ребенок.

"В соответствии с ч. 5 ст. 157 Семейного кодекса Украины, тот из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок или по выводу органов опеки и попечительства подтверждено (определено) место проживания ребенка, получает право самостоятельно решать вопросы относительно временного выезда ребенка за пределы Украины, на срок не более одного месяца, с целью лечения, получения образования, участия в детских соревнованиях, фестивалях, научных выставках, олимпиадах и конкурсах, других мероприятиях, оздоровления и отдыха за границей, в том числе и в составе организованных детских групп", – поясняет ситуацию юрист.

Но, в том случае, если ребенку нужно будет выехать за границу не в сопровождении одного из родителей, а в сопровождении другого человека (например, бабушки, тети и т.д.), нужно будет заранее получить нотариальное согласие. Если ребенка отправляют за границу менее, чем на месяц, хватит согласия только одного родителя, если же на больший срок, нужна бумага, которая подписана двумя родителями. Тем не менее, если ребенок даже едет на срок до одного месяца, второго родителя все равно нужно предупредить об этом.

Отметим, что для того, чтобы получить согласие от второго родителя, нужно будет направить письменное обращение. Если в течение 10 дней родитель не предоставит нотариально заверенного согласия, то для решения вопроса необходимо обратиться в суд, который рассмотрит дело по сокращенной процедуре.

Если ребенок уезжает больше, чем на месяц, согласия одного родителя будет достаточно всего в том случае, если у второго есть задолженность по алиментам, либо же он лишен родительских прав или признан недееспособным.

"Выезд ребенка за границу с целью лечения, получения образования, участия в детских соревнованиях, фестивалях, научных выставках, олимпиадах и конкурсах, других мероприятиях, оздоровления и отдыха за границей, (по самостоятельному решению того из родителей, с кем ребенок проживает) возможен также на срок более одного месяца, при наличии справки о наличии задолженности по оплате алиментов, совокупный размер которой превышает суму соответствующих платежей за 4 месяца", – отмечает Даниленко.

Если речь идет о содержании детей с инвалидностью, то здесь, чтобы выехать за границу без согласия второго родителя, его задолженность по алиментам должна превышать всего 3 месяца.

Какие нужны документы

Чтобы пересечь границу с ребенком, необходимо заранее позаботиться о документах. Ясно, что с собой нужно иметь заграничные паспорта. Платон Даниленко рассказывает, что еще родитель должен взять с собой:

решение суда об определении места проживания ребенка или вывод органов опеки и попечительства о подтверждении места проживания ребенка нужно предъявлять независимо от сроков, на которые ребенок покидает территорию Украины;

документы, которые подтверждают цель поездки;

соответствующую справку, выданную органом государственной исполнительной службы или частным исполнителем о наличии задолженности по оплате алиментов за определенный срок в зависимости от состояния здоровья ребенка (в случае выезда ребенка за территорию Украины на срок более одного месяца).

"Стоит заметить, что на получение нужного решения суда или вывода органа опеки может уйти много времени. В случае необходимости получения справки о задолженности должно пройти от 3 до 4 месяцев (в зависимости от ситуации), к тому же, алименты должны быть установлены или судом, или в договоре между родителями, и, соответственно, должен быть нарушен порядок их выплаты", – отмечает юрист.

В Минюсте же добавляют, что если, например, отец ребенка иностранец или не имеет гражданства и отсутствует в пункте пропуска, его нотариальное согласие по-прежнему не нужно.

Напомним, недавно сайт "Сегодня" разбирался в том, какие пропускные пункты на границе с Европой называют лучшими и худшими.