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Заработали новые правила въезда в Россию: теперь только по загранпаспорту

1 марта, 11:35

Станислав Кожемякин

Украинцы теперь не смогут въезжать в РФ по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении

Начиная с сегодняшнего дня украинцы смогут въезжать в Россию только при предъявлении загранпаспорта.

Как сообщали в Госпогранслужбе Украины, в соответствии с правительственным постановлением №1056 от 18 декабря 2019 года с 1 марта гражданам Украины запрещено пересекать государственную границу в Российскую Федерацию на основании так называемого внутреннего паспорта или свидетельства о рождении

В то же время, чтобы вернуться из России, украинским гражданам будет достаточно предъявить на границе внутренний паспорт или свидетельство о рождении.

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В пограничной службе утверждают, что это должно повысить скорость пограничного контроля и предотвратить использование подделок документов (в 2019 году на границе с Россией пресекли 83 попытки пересечения государственной границы по поддельным документам, из них 73 – с внутренними паспортами).

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Таким образом, должно также снизиться количество незаконно вывезенных несовершеннолетних в Россию – без фото на свидетельствах о рождении невозможно установить принадлежность документа конкретному ребенку.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире канала "Украина 24" также комментировал это нововведение – по его словам, украинские граждане, выехавшие по другим документам за границу, будут приняты в Украине в любом случае.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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Россия украинцы за границей загранпаспорт въезд в Украину

Источник: Сегодня

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