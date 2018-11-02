С сегодняшнего дня вступил в силу безвизовый режим с Катаром

Президент Украины еще в марте ездил в эту арабскую страну и достиг договоренности по безвизовым поездкам для украинцев

Безвизовый режим между Украиной и Катаром, который находится в юго-западной Азии, с сегодняшнего дня вступил в силу после подписания ранее соответствующего соглашения между странами.

Напомним, еще в марте нынешнего года президент Петр Порошенко во время визита на Ближний Восток договорился о безвизовом режиме с Катаром, после чего украинская делегация вместе с главой МИД Павлом Климкиным подписали соответствующее соглашение с арабскими коллегами.

В соответствии с положениями Соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане Катара, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Кроме того, по условиям Соглашения, паспорта путешествующих должны быть действующими сроком не менее 6 месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.

Напомним, на днях эту страну посетил глава МВД Украины Арсен Аваков. Он заявил, что Украина усиливает правоохранительное сотрудничество с Катаром: Киев поможет арабской стране в подготовке специалистов-правоохранителей, в частности, поделится опытом тренировки полицейских спецподразделений.