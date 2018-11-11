С Теслой, но без Трампа: Украинский институт книги определил, какие книги закупят для украинских библиотек

Совсем скоро украинские библиотеки пополнятся миллионом новых книг — эксперты определились со списком литературы.

В этом году пополнением библиотечного фонда впервые занимался недавно созданный Украинский институт книги (УИК). Именно он определил состав экспертной комиссии из 36 писателей, филологов, критиков и принял заявки от 137 украинских издательств. Ими было предложено 2779 книг, но на рассмотрение приняли 2470 — некоторые не прошли первичный отбор.

Претендентов изучали в помещении Национальной исторической библиотеки — только она смогла вместить такое количество литературы.

"Институт спасся от книжных завалов, а библиотека превратилась в стратегически важный и почти секретный объект", — шутят в УИК.

Эксперты учитывали спрос на книгу, актуальность тематики, содействие развитию украинского языка, интеграцию книги в мировой литературный процесс. Кроме содержания, оценивали и качество оформления, и пригодность к интенсивному использованию. Эксперты принимали во внимание и другие факторы.

"Я голосовала за новинки, которые сама прочитала в этом году, а еще — за дорогую познавательную литературу, которую многие украинцы не могут себе позволить купить", — поделилась в соцсетях один из экспертов Анжелика Рудницкая.

В результате утвердили 741 произведение общим тиражом более миллиона экземпляров. Средняя цена одной книги составила 116 грн. Больше всего экспертных голосов получили антология Лины Костенко "300 поэзий", "Книга вымышленных существ" Борхеса и "По ком звонит колокол" Эрнеста Хемингуэя. А весь список оказался весьма разношерстным. С книгами Стивена Хокинга, Николы Теслы соседствуют романы об отчаянной Бриджит Джонс, нашумевший "Шантарам" Дэвида Робертса, юморное фэнтези от Терри Пратчетта и драматичное — от Джорджа Мартина. Немало в списке и украинских писателей: Юрий Андрухович с параисторическим романом "Любовники Юстиции", Тарас Прохасько с "Непростыми", Оксана Забужко, с "Нотр-Дам Юкрейн, Украинка в конфликте мифологий" и "После третьего звонка вход в зал воспрещен"). Еще в библиотеки попадут книги о войне на Донбассе, например "Иловайский дневник" Романа Зиненко. Не обошлось и без литературных опусов от политиков. Так, в список попали советы Владимира Кличко по управлению вызовами. А вот "уроки" Саакашвили эксперты отсеяли, как и книгу о Трампе. Около 60 позиций досталось детской литературе: это романы о Гарри Поттере, сказки Андерсена, детские произведения Роальда Даля и сразу 20 книг Астрид Линдгрен.

На закупку книг и их рассылку в библиотеки (их по стране — 16 тыс.) Кабмин выделил почти 120 млн грн.

"Мы ждем официальной публикации решения Кабмина. Затем заключим договора с 91 издателем, и до конца года эти книги должны быть в библиотеках", — рассказала нам глава отдела коммуникаций УИК Виктория Кузьмик.

По ее словам, список книг уже отправлен в КГГА и областные подразделения минкульта.

"Перечни отправят в областные библиотеки, те заполнят форму с указанием, сколько и какие экземпляры они хотят. Мы сведем все данные и тогда определим, куда и сколько книг сможем отправить", — пояснила Кузьмик.

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Хотят любовные романы и про бизнес

В одной из столичных библиотек нам рассказали, что утвержденный список частично дублирует литературу, которая у них есть в наличии, но он дает альтернативу русским переводам:

"Тех же книг Хемингуэя у нас полно, но ни одной на украинском языке — все изданы еще при СССР. А ведь дети читают по программе и спрашивают у нас украинскую версию".

Но есть дефицит современной зарубежной литературы — в частности в книгах лауреатов международных литературных премий.

"В основном такие переводы дорогие? и мы не можем себе их позволить", — говорят в библиотеке.

Там добавляют, что были бы рады любовным, young adult (подростковым) романам и бизнес-литературе.