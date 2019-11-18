Саенко представил стратегию большой реформы в санаториях "Укрпрофздравницы"

Фото: ukurier.gov.ua.

Профсоюзные здравницы "Миргородкурорт", "Моршинкурорт", "Куяльник" и другие берут курс на реформирование, которое уже началось с управления. Об этом рассказал глава наблюдательного совета ЧАО "Укрпрофздравница" Владимир Саенко в интервью газете "Урядовый курьер".

"Мы определили три кита, на которых будет держаться стратегия развития: изменения в системе управления, оптимизация и автоматизация рабочих процессов, и маркетинговая стратегия. Начнем с реформы управления. Перед новым правлением будет стоять задача повысить эффективность работы. Следующее задание − переход на новые методы работы, автоматизация процессов, использование современного программного обеспечения для деятельности предприятий. Еще один важный шаг – внедрение маркетинговой стратегии. Перед нами стоит задача повысить эффективность на 40% за год. Мы планируем вводить новые оздоровительные продукты в ряде здравниц, улучшать материально-техническое состояние санаториев и выходить на международный рынок санаторно-курортного отдыха. Учитывая количество санаториев и природные лечебные факторы, Украина имеет потенциал занять лидерство в области санаторного лечения и оздоровления", − поделился планами Саенко.

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Также Владимир Саенко отметил, что "Укрпрафздравица", выполняя общегосударственную задачу по сохранению здоровья нации, не имеет никаких льгот в налогообложении, и только в прошлом году уплатила в бюджет страны более 400 млн.грн. Кроме того Саенко уверен, что в условиях развития системы отечественного санкура и обеспечения порядка 10 000 прямых рабочих мест, прекратится губительный процесс по изъятию и уничтожению здравниц, начатый прошлой властью в 2013-м году. Остается надеяться, что новое правление будет эффективным и первые результаты можно будет увидеть уже в следующем году, подытожил Саенко.

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