"Салочки" с грозами и перепадами температур: синоптики уточнили прогноз до конца недели

Гидрометцентр уточнил, где и когда пройдут грозовые дожди и как изменится температурный режим

По прогнозам украинского Гидрометцентра, начиная с четверга, 24 мая, над территорией страны нависнет грозовой фронт. И жаркая почти летняя температура сменится на более прохладную Местами температура воздуха понизится на 305 градусов. Но затем в Украину снова вернется тепло.

Так, в четверг, 24 мая, вместе с жарой практически всю территорию страны накроют грозовые дожди. Исключением станет лишь несколько регионов центральной и южной Украины. Воздух прогреется в среднем до +25-27 градусов. Теплее всего будет на юге и востоке страны, а также в Закарпатье – до +26-29.

В пятницу, 25 мая, грозовой фронт покинет север и центр Украины, и разделиться на запад и юго-восток страны. В северных и центральных регионах будет сухо и солнечно. Температура воздуха сохраниться на уровне предыдущего дня, но более равномерно: во всех областях от +24 до +27 градусов.

В субботу, 26 мая, в восточные, северные, центральные и южные области страны придет похолодание. Температура воздуха опустится на 4-6 градусов. И там, где еще в пятницу было +27, в субботу прогнозируют лишь 21-22 тепла. Грозы и тепло останутся в западных регионах страны.

В воскресенье, 27 мая, погода в Украине будет схожей с предыдущим днем. Будет не слишком жарко, но сухо и солнечно с переменной облачностью. Воздух прогреется до +20-23 градусов. В некоторых регионах на западе страны прогнозируют грозы.

Уже в понедельник, 28 мая, в Украину вернется тепло. По всей территории страны будет сухо и солнечно, а воздух прогреется до +24-26 градусов. На юге и в Закарпатье до +27.

Народный прогноз погоды

24 мая отмечается день памяти святых равноапостольных Мефодия и его брата Кирилла, священномученика Мокия. День этот считается показателем погоды для всего лета. Если мокро, то и все лето будет мокрым, и наоборот. "Коль багряный восход, а днем дождь – лето мокрое и грозовое придет". Если поземный туман появлялся вечером и расходился до восхода Солнца, ждали ненастья.

25 мая почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили, если на Епифана утро в красном кафтане (красное небо во время восхода солнца), то и лето будет сухим, предвещавшим пожары.

26 мая отмечается день памяти мученицы Лукерьи-Комарницы. Хотя ассоциация с этими насекомыми у нас не совсем приятная, они предвещали летом ягодное изобилие. В старину говорили: "Много комаров – готовь по ягоды коробов, много мошек – готовь по грибы лукошек". Если в этот день ласточки летают низко, в скором следует ожидать дождя.

27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов: "На Сидора отойдут все сиверы (холода)". Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета: "На Сидора сиверко (северный ветер), и все лето таково". В день Исидора прилетают стрижи и ласточки, приносят тепло.

28 мая отмечается день памяти Пахомия Великого, который имел дар чудотворца и исцеления от болезней. В народе это день называли Пахомием теплым, или Пахомом Бокогреем: "Пришел Пахом – запахло теплом". Как правило, этот день всегда бывал теплым и указывал на то, что наступающее лето тоже будет теплым, пишет сайт "Синоптик".