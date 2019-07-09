Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Тарас Качка

стратегический советник и эксперт Международного Фонда "Відродження"

Из позитивов саммита – мы увидели достаточно монолитную и целостную позицию по защите территориальной целостности Украины, по Крыму и Донбассу, восстановлению Донбасса и незаконной паспортизации. То есть, здесь политика ЕС достаточно четко сформирована и продолжается. Что касается евроинтеграционного направления, здесь есть несколько важных вещей. Во-первых, много с обеих говорилось об обновлении дополнения 27 к Соглашению об ассоциации по энергетике. Хоть и звучит это достаточно бюрократично, но это на самом деле решение о том, что мы в сфере энергетике говорим о полноценной интеграции энергетических рынков с ЕС. За пять лет в этой сфере у нас много сделано, мы физически экспортируем/импортируем и газ, и электроэнергию, у нас строятся интерконнекторы, мы активизируем присоединение электросетей, увеличивается число контрактов с западными компаниями. И теперь нужно, чтобы еще и на публичном межгосударственном уровне мы закрепили свою интеграцию, тем более, у нас запустились рынки электроэнергии и газа на европейский манер. Поэтому под всем этим бюрократическим названием "дополнение 27" идет речь о признании ЕС процессов, которые происходят в Украине, интеграции с ЕС. Это дает нам дополнительные преимущества в энергетической безопасности, как в отношениях с РФ, так и в энергетической политике в середине ЕС, к примеру, дополнительное влияние по "Северному потоку". Из вещей, которые правительство ставит себе в заслугу – цифровой рынок и так называемый промышленный безвиз. Но здесь, скорее, мы видим попытки найти хоть какой-то позитив при отсутствии прогресса. К примеру, правительство говорит, что впервые упомянуто подписание Соглашения о взаимном признании требований по техническому регулированию – так называемое Соглашение АCAA. Оно очень важно для экспорта украинской промышленной продукции. Но в заключительном коммюнике фраза звучит таким образом, что прежде чем говорить о подписании такого Соглашения, Украина должна выполнить свои обязательства. Мы из года в год докладываем, что все сделали. Но, очевидно, делаем это как-то постоянно спустив рукава. Поэтому на самом деле за бравурными заявлениями прячется то, что за пять лет никакого прогресса мы не достигли. И здесь больше ЕС идет нам навстречу. То же самое касается цифрового рынка. В течение года были какие-то бюрократические обмены позиционными документами, отчетами и т.д. Но это скорее признак того, что пока есть обмен письмами, ничего не решается по сути. На самом деле шанс этого саммита был в том, чтобы закрепить наши пожелания по евроинтеграции на следующие четыре года. Поэтому и была идея провести его именно сейчас. Насколько это удалось, сказать сложно. Потому что есть разные точки зрения по поводу того, насколько доходчиво говорит наш нынешний президент. В принципе, из тех материалов, которые я видел, они были подготовлены очень профессионально и свидетельствовали о том, что никто не хочет показной евроинтеграции. По той же энергетике поднимались вопросы и по НКРЕ КП по решению Конституционного суда, и по трехсторонним переговорам с Россией по транзиту, и по анбандлингу… На уровне президента все это звучало. Тем более, что это шанс подготовки на декабрь, когда будет Совет ассоциации, когда будет новый украинский премьер, новая Еврокомиссия, можно будет готовить прорывные вещи. В принципе, повторяется сюжет прошлого года, когда на юбилейном саммите речь шла о дополнении 27, говорилось, что мы должны перейти к интеграции, а потом пришлось тяжело работать между саммитом и Советом ассоциации в декабре, чтобы выйти на какие-то прорывные вещи.