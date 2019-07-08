Саммит Украина-ЕС, презентация Избирательного кодекса и последствия непогоды: топ-темы дня

В понедельник, 8 июля, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение дня

В понедельник, 8 июля, украинские и зарубежные СМИ будут следить за ходом нескольких важных событий, которые будут раззвиваться и получат результаты в течение дня.

В Киеве стартует 21-й саммит Украина – ЕС. На открытии состоится встреча президента Украины Зеленского с президентом Евросовета Туском и президентом Еврокомиссии Юнкером.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе начала работы саммита Украина-ЕС проведет встречу с председателем Евросовета Дональдом Туском.

В Раде – заседание Согласительного совета. Затем глава парламента Андрей Парубий вместе с народными депутатами проведут презентацию проекта Избирательного кодекса.

Непогода в Украине. В 7 областях Украины из-за непогоды обесточены почти полторы сотни населенных пунктов, повреждены крыши, есть пострадавшие. ГСЧС объявило первый уровень опасности. Ожидаются ливни и шквалы.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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