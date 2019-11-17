Самое ценное сокровище: Зеленский поздравил украинцев с Днем студента

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую молодежь с Днем студента. Пост глава страны опубликовал на своей странице в Facebook.

В публикации Зеленский отметил, что много изменений в стране происходит благодаря студентам. По его словам, очень важно, чтобы молодежь видела свое будущее в Украине, а не за границей.

"Молодежь – это наше самое ценное сокровище. Именно студенчество всегда было драйвером изменений в независимой Украине. Начиная со студенческой революции на граните, которая стала фундаментом для обретения независимости, и заканчивая Революцией Достоинства. И для государства жизненно важно, чтобы молодежь видела свое будущее именно в Украине. В современном мире без границ и ограничений можно реализовать себя в Нью-Йорке, Берлине, Токио и, собственно, в любом уголке планеты", – пишет президент.

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Также глава страны уверен, что вместе с молодым поколением удастся построить успешную Украину.

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"Действительно амбициозный челлендж – это построить успешную и процветающую страну именно здесь. Украине как воздух нужны ваши таланты, креативность, смелость, готовность менять правила и создавать новую страну! Верю, нам с вами это по силам. С Днем студента!" – добавил он.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, почему День студента нужно отмечать 17 ноября, а не 25 января. Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Таким образом, 25 января стал официальным университетским днем, а святая Татьяна считается покровительницей студентов.

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